Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de 6 lámparas de terraza y jardín que no necesitan cables o enchufes: por solo 11,99 euros

Decorar nuestra terraza y jardín así como darle un toque elegante sin dejarnos nuestros ahorros es más sencillo de lo que parece. Y todo gracias a Lidl. La famosa cadena de supermercados de origen alemán ofrece lámparas solares pack 6 de la marca Livarno a un precio espectacular.

Se trata de un juego completo de luces ambientales para el jardín, la terraza o el balcón que se encienden automáticamente al anochecer. Además, las puedes poner junto a tu piscina, en caso de contar con una, dado que están protegidas contra salpicaduras de agua (IP44). Tienen una autonomía de 6 a 8 horas (con carga óptima) y, también, se pueden apagar manualmente.

Estas lámparas están disponibles en forma rectangular y redonda, por lo que se pueden adaptar a la decoración que tengas en esa parte exterior de tu casa.

Lidl es una de las cadenas de supermercados más influyentes de Europa, conocida por su modelo de descuento duro (hard discount) que combina alta calidad con precios muy competitivos. Nacida en Alemania en la década de 1970, la marca se ha expandido de forma masiva, ganándose la confianza de millones de clientes gracias a una estrategia clara: optimizar costes para ofrecer el máximo ahorro.

A diferencia de los competidores tradicionales, Lidl apuesta fuertemente por sus marcas propias (como SilverCrest en electrodomésticos o Milbona en lácteos), las cuales compiten directamente en calidad con las grandes firmas del mercado. Su modelo de tienda destaca por la eficiencia, con pasillos optimizados y una alta rotación de productos frescos, destacando especialmente su sección de panadería y su compromiso con los proveedores locales.

Sin duda, uno de sus mayores éxitos es el famoso "bazar de Lidl". Cada semana, sus secciones temporales de herramientas, ropa, deporte y hogar generan una enorme expectación, creando el efecto de "compra de impulso" que atrae a clientes que no solo buscan alimentación. Hoy en día, Lidl no es solo una opción económica, sino un referente de consumo inteligente que sigue transformando el sector de la distribución.

Precio

Pero volviendo a este pack de lámparas solares pack 6 de Livarno puedes conseguir el juego completo por tan solo 11,99 euros. Como lo lees. Recuerda que las puedes conseguir a través de las tiendas físicas de Lidl, así como a través de este enlace de la tienda online de la cadena de supermercados.

Fuente: La Nueva España