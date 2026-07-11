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Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el pack de 4 cuchillos para carne con mango de madera más baratos del mercado: por solo 6,49 euros

Se trata de un juego con hoja de acero inoxidable con filo ondulado para un afilado duradero que cuenta con mangos de forma ergonómica hechos de madera de acacia certificada

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el aparato quitadurezas eléctrico para pies que los deja perfectos: por solo 5,99 euros

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el aparato quitadurezas eléctrico para pies que los deja perfectos: por solo 5,99 euros

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Daniel Cid

Es tiempo de cocinar para los nuestros. Y es que con la llegada del verano, tenemos más tiempo para nosotros con esas esperadas vacaciones que ya están a la vuelta de la esquina. Por ello, si quieres sorprender a tus invitados, familiares o, simplemente, sacar el chef que llevas dentro es hora de tener a mano lo mejor y al mejor precio.

Así que no lo dudes y ve a Lidl para conseguir el cuchillos para carne pack 4 con mango de madera que va a volar de las estanterías. Y es que se trata de un juego con hoja de acero inoxidable con filo ondulado para un afilado duradero que cuenta con mangos de forma ergonómica hechos de madera de acacia certificada FSC®

Lidl es una de las cadenas de supermercados más influyentes de Europa, conocida por su modelo de descuento duro (hard discount) que combina alta calidad con precios muy competitivos. Nacida en Alemania en la década de 1970, la marca se ha expandido de forma masiva, ganándose la confianza de millones de clientes gracias a una estrategia clara: optimizar costes para ofrecer el máximo ahorro.

A diferencia de los competidores tradicionales, Lidl apuesta fuertemente por sus marcas propias (como SilverCrest en electrodomésticos o Milbona en lácteos), las cuales compiten directamente en calidad con las grandes firmas del mercado. Su modelo de tienda destaca por la eficiencia, con pasillos optimizados y una alta rotación de productos frescos, destacando especialmente su sección de panadería y su compromiso con los proveedores locales.

Sin duda, uno de sus mayores éxitos es el famoso "bazar de Lidl". Cada semana, sus secciones temporales de herramientas, ropa, deporte y hogar generan una enorme expectación, creando el efecto de "compra de impulso" que atrae a clientes que no solo buscan alimentación. Hoy en día, Lidl no es solo una opción económica, sino un referente de consumo inteligente que sigue transformando el sector de la distribución.

Precio

Pero volviendo a este pack de cuchillo, el motivo por el que va a haber colas para hacerse con él es su precio de tan solo 6,49 euros. Lo puedes conseguir en las tiendas físicas de Lidl y también a través de este enlace de la tienda oficial de la cadena de supermercados.

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El pack se compone de 4 piezas y la longitud de la hoja es de 11,5 cm y tiene un mango en un acabado madera claro y, también, otro en madera más oscuro.

Fuente: La Nueva España

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