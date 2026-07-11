El Gobierno confirma el aumento del importe del estacionamiento en parquímetros en un 60 o un 100 por cien: precio y cobro por la noche y también los festivos
""Se ha activado la tarifa del SER fundamentalmente por unas condiciones de mala ventilación atmosférica"
Manuel Riu
Madrid incrementa este jueves el importe del Servicio de Estacionamiento Regulado (SER) al aplicar la tarifa dinámica por la "mala ventilación atmosférica", ha explicado la portavoz municipal, Inma Sanz, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno.
"Se ha activado la tarifa dinámica del SER fundamentalmente por unas condiciones de mala ventilación atmosférica. Hay un fenómeno que se produce a veces en estas épocas, el de inversiones térmicas y, de manera automática, entra en vigor esta parte del protocolo, que significa que se modifican los tramos tarifarios, en concreto el 1 y el 2 en función de los distintos baremos", ha detallado.
Sanz ha insistido en que son "fenómenos bastante habituales en estas épocas del año". "Estaremos vigilando la situación y las condiciones de ventilación atmosférica y de la calidad del aire de la ciudad y, en función de los parámetros objetivos que están establecidos en el protocolo, se seguirá activando", ha trasladado.
La tarifa dinámica del SER es aplicable a todos los vehículos salvo los CERO emisiones, que están exentos del pago. Establece diferentes importes de recargo para los parquímetros en función de la concentración media de dióxido de nitrógeno (NO2) de las estaciones de fondo urbano entre las 00 y 23 horas del día anterior. El importe de la tasa se incrementará un 60 o un 100% en función de si los niveles de NO2 superan los 60 microgramos por metro cúbico (tramo I) o los 70 (tramo II), respectivamente.
Además, hace unas semaas, el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad de la comunidad de Madrid confirmaba que se ha aprobado la ordenanza de Movilidad Sostenible. El nuevo texto incorpora una novedad respecto al Servicio de Estacionamiento Regulado (SER), la posibilidad de ampliar el horario y los días de aplicación en zonas con gran demanda de aparcamiento. De esta forma, la Junta de Gobierno podrá acordar un horario extendido más allá de las 21 horas de lunes a viernes no festivos y desde las 15 horas los sábados, así como en domingos y festivos. Este horario se mantendrá mientras subsista la situación de alta demanda de estacionamiento que justificó su establecimiento.
La iniciativa responde a la necesidad de garantizar la disponibilidad de aparcamiento para residentes en barrios que concentran una intensa actividad comercial, cultural, deportiva, turística y de ocio, provocando una alta afluencia de visitantes.
Fuente: La Nueva España
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