Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el aparato quitadurezas eléctrico para pies que los deja perfectos: por solo 5,99 euros

Ahora que llega el verano y el calor es el omento de lucir sandalias, zapatos abiertos y cualquier calzado en el que tu pie luzca al aire libre y, también pueda respirar. Pero es cierto que estos calzados pueden generar durezas en la planta.

Por ello, si quieres lucir perfecta en la playa o en la piscina, te recomendamos que corras a Lidl para conseguir el quitadurezas eléctrico de la marca silvercrest.

Y es que se trata de un aparato perfecto para alisar la piel de pies, manos y codos y que queden suaves y espectaculares. Otro elemento que encanta de este producto es que es adecuado para su uso en húmedo y seco e inalámbrico y compacto; ideal para viajar.

Una de sus ventajas, a diferencia de otros aparatos de este estilo es que lo puedes utilizar también en la ducha (IPX7).

El quitadurezas eléctrico está compuesto por 2 accesorios de rodillo (1 fino, 1 grueso) y 2 niveles de velocidad. Otra ventaja que te va a encantar de este producto es que cuenta con un tiempo de funcionamiento: aprox. 100 minutos (con carga completa). También debes saber que incluye cepillo de limpieza, tapa protectora y cable USB, por lo que convierte a este producto de Lidl en tu mejor aliado a la hora de viajar por vacaciones.

Lidl es una de las cadenas de supermercados más influyentes de Europa, conocida por su modelo de descuento duro (hard discount) que combina alta calidad con precios muy competitivos. Nacida en Alemania en la década de 1970, la marca se ha expandido de forma masiva, ganándose la confianza de millones de clientes gracias a una estrategia clara: optimizar costes para ofrecer el máximo ahorro.

A diferencia de los competidores tradicionales, Lidl apuesta fuertemente por sus marcas propias (como SilverCrest en electrodomésticos o Milbona en lácteos), las cuales compiten directamente en calidad con las grandes firmas del mercado. Su modelo de tienda destaca por la eficiencia, con pasillos optimizados y una alta rotación de productos frescos, destacando especialmente su sección de panadería y su compromiso con los proveedores locales.

Sin duda, uno de sus mayores éxitos es el famoso "bazar de Lidl". Cada semana, sus secciones temporales de herramientas, ropa, deporte y hogar generan una enorme expectación, creando el efecto de "compra de impulso" que atrae a clientes que no solo buscan alimentación. Hoy en día, Lidl no es solo una opción económica, sino un referente de consumo inteligente que sigue transformando el sector de la distribución.

Precio

Pero volviendo a este aparto de pelo, que sepas que ahora ahora mismo tiene un precio de 5,49 euros, por lo que más seguro es que vuele de las tiendas.

Recuerda que lo puedes conseguir tanto en las tiendas físicas de Lidl, como a través de este enlace de la página web oficial de la famosa cadena de supermercados.