Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el potentes set de manicura y pedicura de viaje que baja su precio a 14,99 euros: para manos y pies cuidados

Con la llegada del verano es tiempo de fiestas, estar estupenda y lucir de la mejor manera posible en todos los eventos sociales que tengas. Por ello, Lidl te ofrece la mejor opción para estar siempre lista y sin tener que dejarte un euro de más.

Y es que la famosa cadena de supermercados ha puesto a la venta un set de manicura y pedicura con múltiples posibilidades. Se trata de un juego completo para manos y pies cuidados con una forma ergonómica para poder llevarlo de viaje donde tú quieras.

Con 7 accesorios de alta calidad de zafiro y fieltro, cuenta con: 1 cono de zafiro para eliminar la piel seca, 2 discos de zafiro (grueso/fino) para limar las uñas, 1 pulidor de callos de zafiro para eliminar rápidamente los callos gruesos, 1 fresa de llama para aflojar las uñas encarnadas, 1 fresa cilíndrica para lijar y alisar la superficie de la uña, 1 cono de fieltro para alisar, pulir y limpiar la superficie de la uña.

Para poder guardarlo en la maleta o donde quieras, tiene una práctica bolsa de almacenamiento fabricada con material reciclado y un cable en espiral para un gran radio de acción.

Así que todo ello convierte este completo set en un aliado fundamental para disfrutar de tus vacaciones y tus fiestas donde quiera que vayas.

Lidl es una de las cadenas de supermercados más influyentes de Europa, conocida por su modelo de descuento duro (hard discount) que combina alta calidad con precios muy competitivos. Nacida en Alemania en la década de 1970, la marca se ha expandido de forma masiva, ganándose la confianza de millones de clientes gracias a una estrategia clara: optimizar costes para ofrecer el máximo ahorro.

A diferencia de los competidores tradicionales, Lidl apuesta fuertemente por sus marcas propias (como SilverCrest en electrodomésticos o Milbona en lácteos), las cuales compiten directamente en calidad con las grandes firmas del mercado. Su modelo de tienda destaca por la eficiencia, con pasillos optimizados y una alta rotación de productos frescos, destacando especialmente su sección de panadería y su compromiso con los proveedores locales.

Sin duda, uno de sus mayores éxitos es el famoso "bazar de Lidl". Cada semana, sus secciones temporales de herramientas, ropa, deporte y hogar generan una enorme expectación, creando el efecto de "compra de impulso" que atrae a clientes que no solo buscan alimentación. Hoy en día, Lidl no es solo una opción económica, sino un referente de consumo inteligente que sigue transformando el sector de la distribución.

Precio

Pero volviendo a este set de manicura y pedicura de la marca Cien Beauty, debes saber que tienes que correr a por él ya que cuenta con un descuentazo del 11 por ciento y su precio baja de 16,99 euros a 14,99. Por ello, corre cuanto antes a tu supermercados Lidl más cercano para este producto.

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Recuerda que también lo puedes conseguir a través de este enlace en la página web oficial de la famosa cadena de supermercados.

Fuente: La Nueva España