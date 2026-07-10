Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la potente afeitadora eléctrica más barata del mercado: disponible por menos de 13 euros

Si siempre quieres estar perfecto, en Lidl tienen la potente afeitadora que es la más barata del lmercado, por menos de 13 euros. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguirla.

Se trata de una afeitadora eléctrica de la marca Cien Beauty que tiene recortador de precisión extensible y sisistema de tres cuchillas de doble lámina para un corte preciso.

La afeitadora ofrece una adaptación óptima al contorno para un afeitado suave y apurado; y cuenta con un recortador extensible para barba y patillas, además de cabezal de afeitado extraíble para poder limpiarlo bajo el grifo.

Su carcasa es ergonómica con superficie de agarre suave al tacto y tiene una pantalla LED con indicador de control de carga (1–100 %). También ofrece una práctica función de bloqueo para el transporte, por ejemplo, en viajes´; y su carcasa está protegida contra chorros de agua potentes (IPX6).

Afeitadora eléctrica. / Lidl

Lidl es una de las cadenas de supermercados más influyentes de Europa, conocida por su modelo de descuento duro (hard discount) que combina alta calidad con precios muy competitivos. Nacida en Alemania en la década de 1970, la marca se ha expandido de forma masiva, ganándose la confianza de millones de clientes gracias a una estrategia clara: optimizar costes para ofrecer el máximo ahorro.

A diferencia de los competidores tradicionales, Lidl apuesta fuertemente por sus marcas propias (como SilverCrest en electrodomésticos o Milbona en lácteos), las cuales compiten directamente en calidad con las grandes firmas del mercado. Su modelo de tienda destaca por la eficiencia, con pasillos optimizados y una alta rotación de productos frescos, destacando especialmente su sección de panadería y su compromiso con los proveedores locales.

Sin duda, uno de sus mayores éxitos es el famoso "bazar de Lidl". Cada semana, sus secciones temporales de herramientas, ropa, deporte y hogar generan una enorme expectación, creando el efecto de "compra de impulso" que atrae a clientes que no solo buscan alimentación. Hoy en día, Lidl no es solo una opción económica, sino un referente de consumo inteligente que sigue transformando el sector de la distribución.

Precio destacable

Volviendo a la afeitadora eléctrica, tiene un precio destacable, ya que solo te costará 12,79 euros, puedes conseguirla haciendo clic AQUÍ.

Fuente: La Nueva España