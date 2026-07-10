Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la barca de navegación más barata del mercado: tres metros de larga y con remo incluido

Es el momento de practicar deportes acuáticos. Y ojo, que no solo hablamos de surf, snorkel o submarinismo. Y es que para aguas más tranquilas existen opciones que están muy de moda y con las que podrás pasar un rato estupendo en el agua al tiempo que haces ejercicio.

Por ello, debes acudir a Lidl a conseguir a conseguir la tabla de paddle surf de travesía de doble cámara 351 x 78 x 15 cm y sumergirte en el apasionante mundo del paddle surf por un precio de 244,99 euros.

¿Qué ofrece?

Hablamos, tal y como explican desde Lidl, de una "tabla hinchable de paddle surf de travesía de doble cámara para 1 persona 351 x 78 x 15 cm, de fino diseño para facilitar el desplazamiento en línea recta y disfrutar de travesías largas sobre aguas tranquilas".

Cuenta con una arandela de acero en D para fijar el cable de seguridad (incluye uno de aprox. 300 cm) y material de punto «Drop» para mejorar la rigidez de la tabla. Además, tiene una aleta que se fija fácilmente haciendo clic, sin usar tornillos.

Este producto añade viene incluido la pala de paddle surf de longitud regulable 167-207cm. Y... ¿Tienes miedo a caerte? No te preocupes, ya que esta tabla de Lidl está compuesta por una plataforma antideslizante de EVA con corte de diamante para una posición segura y una mayor estabilidad y seguridad gracias al sistema de doble cámara de alta calidad.

Pero hay más, porqué si quieres llevar una mochila, bolsa o lo que necesites, cuenta con cintas elásticas para asegurar el equipaje. Otro éxito de este producto es que es fácil de transportar gracias a su embalaje compacto y a la práctica mochila.

Y si vas con el agua con ella hasta que encuentres profundidad, tienes una correa de transporte en el centro de la tabla para transportar cómodamente la tabla inflada.

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Alta demanda

Y todo esto, incluido una bolsa de transporte una vez que la guardes con su fácil desinflado, por solo 244,99 euros. Así que si quieres comenzar a practicar este deporta acuático, no dudes en acudir a Lidl para hacerte con la F2 Tabla de paddle surf de travesía de doble cámara 351 x 78 x 15 cm.

Recuerda que la puedes conseguir en las tiendas físicas de la marca y, también, a través de la página web de la famosa cadena de supermercados.

Fuente: La Nueva España