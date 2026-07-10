El verano ya está aquí y es tiempo de playa y piscina. Por ello, muchas veces nos tenemos que cambiar sobre la marcha para ir lo más rápido posible. Una tarea que puede parecer de equilibristas para muchos, que quieren hacerlo tratando de ser lo más discretos posibles.

Si quieres poder quitarte el bañador y ponerte la ropa seca lo más rápido posible y sin miradas indiscretas, debes correr a Lidl para conseguir el poncho toalla unisex más barato, ya que lo podrás conseguir por tan solo 11,99 euros.

¿Qué ofrece?

Se trata de una toalla que te puedes colocar a modo de poncho que resulta agradable comodidad gracias al algodón puro. Y es que es una prenda de lo más versátil que sirve para la playa, la sauna, como cortavientos, para cambiarse o para mantenerse caliente después de nadar.

Para facilitar el cambio o estar más arropados, cuenta con un cierre lateral con botones a presión. Además, este producto de Lidl cuenta con capucha y bolsillo canguro. Otra ventaja que encanta a los compradores es qe se trata de una toalla de secado rápido y ligero, por lo que no se quedará húmeda ni mojadas tras su uso. Otra ventaja es que es fácil de cuidar, absorbente y resistente.

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la toalla poncho con la que te podrás cambiar donde quieras: por solo 11,99 euros / LIDL

Alta demanda

Esta toalla va ser uno de los productos estrella de este verano gracias a su comodidad y versatilidad. Esta disponible en talla desde la M hasta la XL por lo que es perfecto para jóvenes y adultos. Así que si quieres conseguir este poncho de Lidl te recomendamos que corras cuanto antes a tu tienda más cercana para hacerte con él antes de que se agote.

También lo puedes comprar a través de este enlace de la página oficial de Lidl.

Fuente: La Nueva España