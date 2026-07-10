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¿Qué gasta más: el ventilador o el aire acondicionado? La diferencia en el consumo eléctrico puede sorprenderte

Ambos ayudan a combatir el calor, pero su funcionamiento y el gasto energético son muy diferentes, lo que influye directamente en la factura de la luz

Varios ventiladores de suelo en CB Electric. | VICENT MARÍ

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Benito Revilla

Con la llegada de las altas temperaturas, muchas personas se preguntan qué opción resulta más económica para mantener la vivienda fresca: el ventilador o el aire acondicionado. Aunque ambos aportan sensación de confort, su consumo eléctrico es muy distinto.

El consumo depende del aparato y del uso

En términos generales, un ventilador consume mucha menos electricidad que un aire acondicionado. Mientras un ventilador doméstico suele requerir entre 20 y 70 vatios, un equipo de aire acondicionado puede superar los 1.000 vatios, dependiendo de su potencia, eficiencia energética y del modo de funcionamiento.

Sin embargo, el aire acondicionado enfría realmente el ambiente, mientras que el ventilador únicamente mueve el aire para generar una sensación de frescor. Por ello, la elección dependerá de la temperatura exterior, el tiempo de uso y el nivel de confort que se necesite. Un uso responsable, acompañado de una temperatura de climatización adecuada y de medidas como bajar persianas o ventilar en las horas más frescas, también puede ayudar a reducir el consumo eléctrico.

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