Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Once muertos, ocho heridos graves y 19 desaparecidos en un incendio en Los GallardosTras pasar catorce años en la carretera busca revitalizar Toro a través de Publicidad ArcoEl bibliobús escolar aparca en Zamora para reivindicar su funciónLos trabajadores de Medio Ambiente en Zamora lloran la prematura muerte de su compañera Rosa AnaObras de Velázquez, Goya, o Rubens en Sanabria
instagramlinkedin

¿Qué electrodoméstico consume más electricidad? Este es el aparato que más puede disparar la factura de la luz

El uso diario de algunos equipos del hogar tiene un mayor impacto en el consumo energético, aunque el gasto también depende de su eficiencia y del tiempo de funcionamiento

Hoy se estrena la nueva clasificación energética de electrodomésticos en la UE

Hoy se estrena la nueva clasificación energética de electrodomésticos en la UE / Javi Royo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Benito Revilla

La factura de la luz está estrechamente ligada al uso de los electrodomésticos del hogar, pero no todos consumen la misma cantidad de electricidad. Entre los aparatos que más energía demandan se encuentra, por lo general, el aire acondicionado, especialmente durante los meses de verano, ya que necesita una elevada potencia para enfriar el ambiente y suele permanecer encendido durante varias horas.

El tiempo de uso marca la diferencia

Junto al aire acondicionado, otros electrodomésticos como el horno eléctrico, la secadora, el termo eléctrico o la vitrocerámica también figuran entre los que más electricidad consumen. En cambio, aparatos como el frigorífico, aunque permanecen encendidos las 24 horas, están diseñados para funcionar por ciclos, mientras que pequeños dispositivos como el microondas o la tostadora suelen tener un impacto mucho menor debido a su uso puntual.

Noticias relacionadas y más

Además de elegir equipos con una alta eficiencia energética, hacer un uso responsable de los electrodomésticos y evitar consumos innecesarios puede contribuir a reducir el gasto eléctrico y aliviar el importe de la factura mensual.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Los trabajadores de Medio Ambiente en Zamora lloran la prematura muerte de su compañera Rosa Ana
  2. La batalla de un alcalde de Sanabria contra el despilfarro de agua por parte de los vecinos: acude a la Guardia Civil
  3. Récord de empresas que facturan más de un millón de euros en Zamora, con una recaudación del IAE que se dispara un 35% en un lustro
  4. Me siento engañado por el Estado': David García Montes se reincorpora como alcalde de Roales con un 83% de minusvalía y denunciará a Inspección de Trabajo
  5. Nace 'Asovino Joven' para garantizar el relevo generacional en el sector
  6. El colegio Medalla Milagrosa de Zamora gana el Premio Nacional de Educación por un proyecto sobre migración
  7. Todo a punto para Fromago 2026: la Feria Internacional del Queso desplegará más de 500 carpas en Zamora extendiéndose por más de 40.000 metros cuadrados
  8. El AVE Zamora-Madrid encadena otra jornada de retraso en el tren de la mañana: la paciencia de los usuarios, al límite

¿Qué electrodoméstico consume más electricidad? Este es el aparato que más puede disparar la factura de la luz

¿Qué electrodoméstico consume más electricidad? Este es el aparato que más puede disparar la factura de la luz

GALERÍA | Apertura del paseo de la Rosaleda en la Mota de Benavente

GALERÍA | Apertura del paseo de la Rosaleda en la Mota de Benavente

¿Qué pasa con la Sindical de Zamora? La piscina mediana cerrada y parte del césped en malas condiciones, entre otras deficiencias

¿Qué pasa con la Sindical de Zamora? La piscina mediana cerrada y parte del césped en malas condiciones, entre otras deficiencias

El juez pide a la Policía analizar si hay delito en los audios de Villarejo con Cospedal

El juez pide a la Policía analizar si hay delito en los audios de Villarejo con Cospedal

21 localidades zamoranas realizan este verano marchas solidarias con los pacientes de cáncer

21 localidades zamoranas realizan este verano marchas solidarias con los pacientes de cáncer

El Ramos Carrión inicia nueva etapa: adiós a los gastos de gestión en taquilla, más oferta cultural y explotación de la terraza

El Ramos Carrión inicia nueva etapa: adiós a los gastos de gestión en taquilla, más oferta cultural y explotación de la terraza

Música como antesala al eclipse solar: 16 pueblos zamoranos disfrutarán del ciclo de conciertos "Sub Astra"

Música como antesala al eclipse solar: 16 pueblos zamoranos disfrutarán del ciclo de conciertos "Sub Astra"

Jazz y swing en el Hospital de la Piedad de Benavente con No Smokin Quartet

Jazz y swing en el Hospital de la Piedad de Benavente con No Smokin Quartet
Tracking Pixel Contents