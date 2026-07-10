¿Qué electrodoméstico consume más electricidad? Este es el aparato que más puede disparar la factura de la luz

La factura de la luz está estrechamente ligada al uso de los electrodomésticos del hogar, pero no todos consumen la misma cantidad de electricidad. Entre los aparatos que más energía demandan se encuentra, por lo general, el aire acondicionado, especialmente durante los meses de verano, ya que necesita una elevada potencia para enfriar el ambiente y suele permanecer encendido durante varias horas.

El tiempo de uso marca la diferencia

Junto al aire acondicionado, otros electrodomésticos como el horno eléctrico, la secadora, el termo eléctrico o la vitrocerámica también figuran entre los que más electricidad consumen. En cambio, aparatos como el frigorífico, aunque permanecen encendidos las 24 horas, están diseñados para funcionar por ciclos, mientras que pequeños dispositivos como el microondas o la tostadora suelen tener un impacto mucho menor debido a su uso puntual.

Además de elegir equipos con una alta eficiencia energética, hacer un uso responsable de los electrodomésticos y evitar consumos innecesarios puede contribuir a reducir el gasto eléctrico y aliviar el importe de la factura mensual.