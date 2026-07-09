Ya no queda nada para las vacaciones de verano y hay muchas formas de disfrutarlas. Haciendo turismo, en la playa, volver al pueblo o hacer camping para disfrutar de la naturaleza en su estado más puro.

Si eres de los que van a escoger esta opción para aprovechar los días libres , debes saber que la cadena de supermercados Lidl esconde una tienda de campaña tamaño XL para 4 adultos por un precio espectacular: solo 59,99 euros.

¿Qué ofrece?

Se trata de una tienda de campaña todoterreno fabricada con material reciclado que cuenta con reducción de la incidencia de la luz gracias al interior oscurecido de la tienda exterior, así que el amancer no te despertará a primer ahora ni hará tu sueño más incómodo.

Cuenta con aberturas de ventilación para una circulación óptima del aire, una medida que muchos campistas celebran, sobre todo en las noches más cálidas. Uno de los detalles que más enamora de este prodcuto que vende Lidl es que es fácil de montar y desmontar gracias a las varillas de fibra de vidrio encajables.

La tienda se caracteriza por un tejido de poliéster resistente que repele el agua, resistente a los rayos UV. Además, tiene un práctico equipamiento interior con soporte para lámpara y compartimentos de almacenamiento. Respecto a su montaje, que como recalcan desde Lidl no puede ser más sencillo, este producto incluye 12 piquetas, 4 vientos, bolsa y manual de instrucciones.

Sus medidas son aprox. 260 x 300 x 137 cm (L x An x Al), altura útil: 137 cm, superficie: 6 m².

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la tienda de campaña tamaño XL para 4 personas más barata: muy fácil de montar / LIDL

Lidl es una de las cadenas de supermercados más influyentes de Europa, conocida por su modelo de descuento duro (hard discount) que combina alta calidad con precios muy competitivos. Nacida en Alemania en la década de 1970, la marca se ha expandido de forma masiva, ganándose la confianza de millones de clientes gracias a una estrategia clara: optimizar costes para ofrecer el máximo ahorro.

A diferencia de los competidores tradicionales, Lidl apuesta fuertemente por sus marcas propias (como SilverCrest en electrodomésticos o Milbona en lácteos), las cuales compiten directamente en calidad con las grandes firmas del mercado. Su modelo de tienda destaca por la eficiencia, con pasillos optimizados y una alta rotación de productos frescos, destacando especialmente su sección de panadería y su compromiso con los proveedores locales.

Sin duda, uno de sus mayores éxitos es el famoso "bazar de Lidl". Cada semana, sus secciones temporales de herramientas, ropa, deporte y hogar generan una enorme expectación, creando el efecto de "compra de impulso" que atrae a clientes que no solo buscan alimentación. Hoy en día, Lidl no es solo una opción económica, sino un referente de consumo inteligente que sigue transformando el sector de la distribución.

Alta demanda

Esta tienda de campaña XL es uno de los productos mejor valorados de la cadena de supermercados Lidl por lo que lo más seguro es que se formen colas para adquirirlo cuanto antes y disfrutarlo durante las vacaciones.

Recuerda que puedes conseguir esta tienda tanto en las tiendas físicas de Lid, como a través de la página web de la propia cadena de supermercados de origen alemán.

Fuente: La Nueva España