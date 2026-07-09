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Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el altavoz con forma de lata más potente para este verano: por solo 37,99 euros

Un detalle que enamora de este producto es que cuenta con una batería de alto rendimiento para hasta 12 horas de reproducción de música

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la silla colgante más barata del mercado: ideal para descansar y relajarse

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D.C.

Ahora que llega el verano, no hay mejor plan que bajar a la piscina o escaparse a la playa para relajarse y alejarnos de la rutina tomando el sol, refrescarnos con un baño y disfrutar en compañía de familia o amigos de un rato de ocio y distendido.

Así que si además quieres disfrutar escuchando música, con un altavoz bluetooth todoterreno que resista a la arena, el agua y el calor, debes correr a Lidl a conseguir el altavoz Bluetooth mejor valorado de la marca que tiene un precio de 37,99 euros.

¿Qué ofrece?

Con un moderno diseño de lata de bebida es perfecto para llevar donde quieras. Y es que se trata de un altavoz de alto rendimiento para una calidad de sonido impresionante y graves potentes de transmisión de música inalámbrica (Bluetooth®).

Un detalle que enamora de este producto es que cuenta con una batería de alto rendimiento para hasta 12 horas de reproducción de música. Cuando decimos que es todoterreno, no es una exageración, porqué el altavoz de Lidl es Resistente al agua en caso de inmersión breve y al polvo según la norma IP67.

Una de las mayores frustraciones con los altavoces portátiles es que, en muchos modelos, no indican cuánto queda de batería. Eso no te ocurrirá con el cargador en forma de lata de Lidl, dado que cuenta con un indicador LED del estado de la batería. Incluye cable de carga (tipo C).

Este altavoz recuerda a una famosa lata de una conocida marca de refrescos y está disponible en rojo y negro.

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el altavoz con forma de lata más potente para este verano: por solo 37,99 euros / LIDL

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Alta demanda

Por todas estas características, es muy posible que este altavoz, que se encuentra entre los productos top valorados de la cadena de supermercados, vuele de las estanterías de Lidl. Así que no lo dudes y corre a tu establecimiento más cercano a hacerte con uno. Además, también lo puedes conseguir a través de este enlace de la propia tienda online de Lidl.

Fuente: La Nueva España

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