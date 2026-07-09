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Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la pistola de pintura recargable más barata del mercado: por solo 24,99 adiós al rodillo y a la brocha

Cuenta con 3 patrones de pulverización ajustables: chorro plano horizontal, chorro plano vertical y chorro redondo.

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la potente aspiradora 2 en 1 que es la más barata del mercado: disponible por menos de 30 euros

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la potente aspiradora 2 en 1 que es la más barata del mercado: disponible por menos de 30 euros

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D.C.

Ahora que llega el verano es tiempo de relax, desconectar y descansar. Pero, es cierto, que también es hora de limpiar la casa, aprovechar para ponerla en orden tras la inclemencias del verano, y dejarla como recién comprada.

Una de las tareas más necesarias, pero que suele ser de las qu3e da más 'pereza' es arreglar las paredes tras un tiempo de humedades y lluvias y dejarlas nuevas. Si quieres evitar usar la brocha o el rodillo, debes correr a Lidl para conseguir la Pistola de pintura recargable 20 V que tiene un precio de 24,99 euros.

¿Qué ofrece?

Si quieres dejar tu radiador blanco con ese color reluciente e impecable o darle una vuelta a cualquier pared, debes conseguir esta herramienta de la marca Parkside que ofrece Lidl. Y es que es adecuada para trabajar en superficies lisas o estructuradas en interiores y exteriores. Cuenta con 3 patrones de pulverización ajustables: chorro plano horizontal, chorro plano vertical y chorro redondo. Lo mejor de todo es que realizas un Trabajo rápido y eficiente gracias a un rendimiento de superficie de hasta 2 m² por minuto gracias a su procesamiento de pinturas, lacas y barnices espesos y fluidos y su gran depósito de pintura de 1200 ml

También tiene un regulador giratorio para una fácil regulación de la cantidad de aire y pintura y un práctico embudo para un llenado sin esfuerzo del depósito de pintura.

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la pistola de pintura recargable más barata del mercado: por solo 24,99 adiós al rodillo y a la brocha / LIDL

Alta demanda

Lidl te ofrece la forma más fácil de darle un giro de 180 grados a cualquier habitación, arreglarla o blanquear o pintar de otro color cualquier parte que quieras. Eso sí, te recomendamos que si quieres hacerte con esta pistola de pintura, corras cuanto antes hasta la tienda Lidl más cercana ya que debido a sus prestaciones y su precio, corre el riesgo de agotarse.

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Recuerda que la puedes conseguir en los supermercados de la cadena y, también, a través de la página web oficial de la marca de origen alemán. No lo dudes y dale un giro a tu casa o déjala como el primer día con este producto.

Fuente: La Nueva España

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