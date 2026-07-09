Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la revolucionaria aspiradora de ácaros más barata del mercado: elimina el 99,9 por ciento de los alérgenos visibles y ocultos

Si quieres una limpieza profunda en casa, en Lidl tienen la revolucionaria aspiradora de ácaros que es la más barata del mercado. Elimina el 99,9 por cientos de los alérgenos visibles y ocultos. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguirla.

Se trata de la aspiradora de ácaros Cleanmaxx de 300 vatios que consigue eliminar el 99,9 % de todos los ácaros. Así, podrás eliminar por fin de forma fiable los alérgenos visibles y ocultos de las superficies textiles.

Cuenta con luz UV-C esterilizadora con una longitud de onda UV de 254 nm; desinfecta muchas superficies sin necesidad de productos químicos. Además, simpre es fiable porque agita los ácaros con 3.000 vibraciones/min y los elimina a fondo con 10 kPa y hasta 300 vatios.

Esta aspiradora sirve para todos los textiles del hogar. Y es que desinfecta y aspira fácilmente superficies de colchones, edredones, almohadas o cunas. Además, tiene funciones extra, una amplia zona de limpieza y sistema de filtro ciclónico de 2 etapas de alta eficiencia; ideal para personas alérgicas.

Limpiadora de ácaros. / Lidl

Lidl es una de las cadenas de supermercados más influyentes de Europa, conocida por su modelo de descuento duro (hard discount) que combina alta calidad con precios muy competitivos. Nacida en Alemania en la década de 1970, la marca se ha expandido de forma masiva, ganándose la confianza de millones de clientes gracias a una estrategia clara: optimizar costes para ofrecer el máximo ahorro.

A diferencia de los competidores tradicionales, Lidl apuesta fuertemente por sus marcas propias (como SilverCrest en electrodomésticos o Milbona en lácteos), las cuales compiten directamente en calidad con las grandes firmas del mercado. Su modelo de tienda destaca por la eficiencia, con pasillos optimizados y una alta rotación de productos frescos, destacando especialmente su sección de panadería y su compromiso con los proveedores locales.

Sin duda, uno de sus mayores éxitos es el famoso "bazar de Lidl". Cada semana, sus secciones temporales de herramientas, ropa, deporte y hogar generan una enorme expectación, creando el efecto de "compra de impulso" que atrae a clientes que no solo buscan alimentación. Hoy en día, Lidl no es solo una opción económica, sino un referente de consumo inteligente que sigue transformando el sector de la distribución.

Precio

Pero volviendo al aspirador de ácaros, lo mejor es su precio, ya que solo cuesta 52,52 euros, puedes conseguirlo haciendo clic AQUÍ.

Fuente: La Nueva España