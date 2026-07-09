Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la tumbona de aluminio XL más barata del mercado: respaldo regulable en 5 posiciones y parasol incorporado

Llegar a casa después de una jornada en el trabajo y poder relajarnos en nuestra hamaca, con un libro, el móvil o la tablet y desconectar de la jornada laboral, la rutina y los problemas diarios. Y es que no hay mejor forma que disfrutar de los días soleados que para un momento a disfrutar del relax de los momentos calmados.

Pore llo, si tienes la fortuna de tener un jardín o quieres conseguir el elemento ideal para bajar a la playa o a la piscina, debes correr a Lidl para conseguir la tumbona de aluminio de Livarno con parasol incorporado que ha bajado su precio a 49,99 euros.

Esta tumbona cuenta con un parasol regulable individualmente y es resistente a la intemperie, a los rayos UV y al desgaste. Tiene, además un respaldo regulable en 5 posiciones y cuenta con un cojín extraíble y práctico bolsillo de malla. Este producto también cuenta con una estructura ligera de aluminio con revestimiento en polvo y mecanismo estable.

Un detalle que enamora de este asiente es que es de gran comodidad gracias a su agradable tejido de textileno. Si no quieres ocupar sitio cuando no la estés usando o quieres recoger todo tu jardín cuando acabe la temporada veraniega, debes saber que este asiento también es plegable para ahorrar espacio y fácil de transportar gracias a su asa.

Otro detalle que enamora es que es fácil de limpiar y cuenta con patas perfiladas antideslizantes que no dañan el suelo. Es inoxidable y duradera, por lo que aguantará muchos años a tu lado.

Alta demanda

Todos estos detalles hacen que esta hamaca de Livarno se convierte por méritos propios en uno de lo productos más demandados de la marca. Así que si queires hacerte con ella corre a tu superemrcado Lidl más cercano, dado que se espera que se agote rápido gracias a la baja de precio que tiene en estos momentos.

Recuerda que puedes conseguir la hamaca de Lidl tanto en las tiendas físicas de la marca, así como a través de este enlace de la página web oficial de la cadena de supermercados.

Fuente: La Nueva España