¿Fruta suelta o envasada? La opción que puede ayudarte a ahorrar más en la compra

Comprar fruta suelta suele ser la opción más económica cuando solo se necesitan unas pocas piezas, ya que permite adquirir la cantidad justa y evitar compras innecesarias. En cambio, la fruta envasada puede resultar interesante si el formato tiene un precio por kilo inferior, aunque conviene comprobar siempre la etiqueta antes de decidirse.

El precio por kilogramo, y no el del paquete, es la mejor referencia para comparar. Además, comprar solo la cantidad que se va a consumir ayuda a reducir el desperdicio alimentario, un aspecto que cobra cada vez más importancia tanto para el bolsillo como para el medio ambiente. La normativa española también impulsa medidas para prevenir el desperdicio de alimentos y fomentar un consumo más eficiente.

Conviene revisar antes de comprar

Comparar el precio por kilo, valorar si se consumirá toda la fruta antes de que madure y elegir el formato que mejor se adapte a las necesidades del hogar son las claves para ahorrar. No siempre el envase es más barato ni la fruta suelta es la mejor opción: la elección dependerá del precio real y de la cantidad que se vaya a consumir.