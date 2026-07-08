Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el organizador para maletero del coche más barato del mercado: por solo 3,99 euros

Quedan solo unos días para que ya sea verano de manera oficial y ya son muchos los que piensan en las vacaciones y en abandonar la rutina diaria para acudir a oro destino en el que desconectar, reencontrarse con la familia o hacer turismo para conocer sitios nuevos.

El coche se va a convertir en el medio de transporte preferido para millones de viajeros que se desplazarán a lo largo y ancho del país e incluso al extranjero. Es en ese momento donde guardar el equipaje se convierte en auténtico Tetris, ya que queremos meter todo lo que podamos. Por ello, si quieres llevar tu maletero de la forma más organizada, debes correr a Lidl para conseguir el organizador de maletero plegable que ya tiene un precio de 3,99 euros.

¿Qué ofrece?

Se trata de un accesorio muy útil que recuerda a los organizadores que utilizamos para los armarios o los cojones de la cómoda de nuestra casa. Es perfecto para un espacio de almacenamiento ordenado en el maletero. Cuenta con 2 compartimentos con velcro, 2 compartimentos abiertos y 4 bolsillos de malla, así como 3 correas de sujeción ajustables en longitud.

Además, tiene una función plegable para ahorrar espacio en tu coche una vez que no lo vayas a utilizar y así no llevarlo abierto continuamente, pese a que no llevemos equipaje o carga.

Está disponible en color negro y su tejido de tela se adapta a cualquier espacio.

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Alta demanda

Con las vacaciones a la vuelta de la esquina te recomendamos que corras cuanto antes a Lidl para conseguir este organizador de maletero plegable, ya que por su precio, está previsto que se agote en poco tiempo, gracias también a su practicidad.

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Recuerda que lo puedes adquirir tanto en las tiendas físicas de Lidl como también a través de este enlace de la página web oficial de la cadena de supermercados.

Fuente: La Nueva España