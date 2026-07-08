Cuando el calor aprieta, el cuerpo nos pide comida fresca para saciar el hambre. Y qué mejor que una buena ensalada o un plato aderezado con verduras para disfrutar tras un baño en la playa o en la piscina. Pero claro, su preparación puede llevar tiempo y es cierto que, a veces, los cuchillos que usamos no son tan buenos como nos gustaría.

Por ello, lo mejor es que corras a Lidl para conseguir el rallador de verduras eléctrico 150 W de la marca Silvercrest que hará el trabajo por ti por tan solo 19,199 euros.

¿Qué ofrece?

Se trata de un electrodoméstico perfecto para rallar, cortar y raspar sin esfuerzo. Y es que tiene una opción 5 en 1: de uso versátil gracias a sus 5 cilindros de corte con cuchillas de acero inoxidable que deja los alimentos al corte que tú prefieras, desde picados, hasta en rodajas. Y ojo no solo es para verduras, ya que desde Lidl avisan que puedes usar este aparato para, por ejemplo, verduras, frutas, chocolate, queso curado, etc.

Cuenta con un cilindro para cortar (1 fino y 1 grueso), cilindro para rallar (1 fino y 1 grueso), cilindro para raspar. Tiene un compartimento de almacenamiento integrado en el aparato para los cilindros de corte, que son de colores para un manejo sencillo.

El rallador de verduras eléctrico 150 W es compacto y potente y cuenta con 2 pies antideslizantes y 2 pies con ventosa para un soporte seguro. Cuenta con un práctico compartimento para guardar el cable.

En la caja de este producto puedes encontrar 1x rallador de verduras (unidad de motor con tolva de llenado y empujador), 1x cilindro para cortar rodajas gruesas, 1x cilindro para cortar rodajas finas, 1x cilindro para rallar grueso, 1x cilindro para rallar fino y 1x cilindro para raspar.

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el rallador de verduras eléctrico más barato del mercado: por solo 19,99 euros, adiós a hacerlo a mano / LIDL

Alta demanda

Uno de los detalles que enamora de este producto, además de todo lo que puede hacer por ti, es su precio. Y es que puedes conseguir el rallador de verduras eléctrico 150 W por tan solo 19,99 euros. Un precio espectacular para un producto tan versátil y completo. Así que si quieres conseguirlo, te recomendamos que vayas cuanto antes a Lidl, ya que se espera una alta demanda para conseguirlo. Recuerda que lo puedes conseguir tanto en las tiendas físicas de Lidl como a través de este enlace de la propia página web oficial de la famosa cadena de supermercados.

Fuente: La Nueva España