Es tiempo de terraza, jardín y de disfrutar del verano que está a punto de llegar. Por ello, seguro que tu terraza o jardín se convertirá en el centro de reunión de tu casa o en el punto donde relajarte, tomar el sol y desconectar antes de las vacaciones que están a la vuelta de la esquina.

Así que si quieres que todos disfruten de la comodidad del espacio exterior que brinda tu casa debes correr a Lidl a conseguir juego el cojines de asiento con relleno de espuma en varillas, 38x38 cm que tiene un precio de 4,99 euros.

¿Qué ofrece?

Este cojín es agradablemente suave gracias a su acolchado de 8 cm de alta calidad y cuenta con una Funda resistente y que no pierde el color con la luz. Cuenta con 4 costuras circulares decorativas que convierte a este cojín en un artículo decorativo que encaja a la perfección con el diseño y la estética que tengas en tu terraza o jardín.

Y es que hablando de diseño, estos cojines están disponibles en "Cuadros/verde; Conchas/azul; Cuadros/gris". Su acolchado es percfecto para poder reposar y añadir a esas butacas de exterior que por sud iseño y materiales son algo0 más ioncómodas para permanecer largos periodos sentados.

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de cojines de terraza para silla o hamaca más barato del mercado: por solo 4,99 euros / Lidl

Lidl es una de las cadenas de supermercados más influyentes de Europa, conocida por su modelo de descuento duro (hard discount) que combina alta calidad con precios muy competitivos. Nacida en Alemania en la década de 1970, la marca se ha expandido de forma masiva, ganándose la confianza de millones de clientes gracias a una estrategia clara: optimizar costes para ofrecer el máximo ahorro.

A diferencia de los competidores tradicionales, Lidl apuesta fuertemente por sus marcas propias (como SilverCrest en electrodomésticos o Milbona en lácteos), las cuales compiten directamente en calidad con las grandes firmas del mercado. Su modelo de tienda destaca por la eficiencia, con pasillos optimizados y una alta rotación de productos frescos, destacando especialmente su sección de panadería y su compromiso con los proveedores locales.

Sin duda, uno de sus mayores éxitos es el famoso "bazar de Lidl". Cada semana, sus secciones temporales de herramientas, ropa, deporte y hogar generan una enorme expectación, creando el efecto de "compra de impulso" que atrae a clientes que no solo buscan alimentación. Hoy en día, Lidl no es solo una opción económica, sino un referente de consumo inteligente que sigue transformando el sector de la distribución.

Alta demanda

Como te decíamos, uno de los detalles que más enamora de este producto y que va a propiciar colas para hacerse con él es su precio. Y es que puedes conseguir el cojín de asiento con relleno de espuma en varillas, 38x38 cm tanto en las tiendas físicas de Lidl como a través de la página web de la propia cadena de supermercados de la cadena alemana. A través de este enlace puedes ver cómo es este producto y hacerte con él en cuestión de segundos.

Fuente: La Nueva España