Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la potente batidora de vaso con diseño en madera más barata del mercado: disponible por menos de 30 euros

Si te encanta la cocina te encantará la batidora de vaso con diseño en madera que tienen en Lidl y que es la más barata del mercado, por menos de 30 euros, una oportunidad irrepetible. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguirla.

Se trata de una batidora de vaso de la marca Silvercrest, exclusiva de Lidl, con la que podrás hacer batidos, smoothies, hielo picado o cualquier cosa que se te ocurra. Además, es muy potente con un motor de alto rendimiento de 600 vatios.

Su vaso mezclador es de plástico robusto y tiene 5 niveles de velocidad de alto rendimiento, y función de pulso.

La cuchilla de esta batidora de vaso es de acero inoxidable y su tapa tiene abertura de llenado y tapón dosificador. Además, todas las piezas desmontables son aptas para lavavajillas.

La batidora incluye un manual de instrucciones con 10 sugerencias de recetas.

Batidora de vaso. / Lidl

Lidl es una de las cadenas de supermercados más influyentes de Europa, conocida por su modelo de descuento duro (hard discount) que combina alta calidad con precios muy competitivos. Nacida en Alemania en la década de 1970, la marca se ha expandido de forma masiva, ganándose la confianza de millones de clientes gracias a una estrategia clara: optimizar costes para ofrecer el máximo ahorro.

A diferencia de los competidores tradicionales, Lidl apuesta fuertemente por sus marcas propias (como SilverCrest en electrodomésticos o Milbona en lácteos), las cuales compiten directamente en calidad con las grandes firmas del mercado. Su modelo de tienda destaca por la eficiencia, con pasillos optimizados y una alta rotación de productos frescos, destacando especialmente su sección de panadería y su compromiso con los proveedores locales.

Sin duda, uno de sus mayores éxitos es el famoso "bazar de Lidl". Cada semana, sus secciones temporales de herramientas, ropa, deporte y hogar generan una enorme expectación, creando el efecto de "compra de impulso" que atrae a clientes que no solo buscan alimentación. Hoy en día, Lidl no es solo una opción económica, sino un referente de consumo inteligente que sigue transformando el sector de la distribución.

Precio

Pero volviendo a la batidora, lo mejor de todo es su precio, ya que solo cuesta 29,99 euros, puedes conseguirla haciendo clic AQUÍ.

Fuente: La Nueva España