Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de jardín de 4 piezas más barato del mercado: gran comodidad de asiento gracias a la agradable tapicería textil de soporte

El verano está a la vuelta de la esquina y Lidl lo sabe. Por ello, la cadena alemana vuelve a apostar por el mobiliario de exterior con una nueva promoción que no dejará indiferentes a quienes quieren preparar su terraza, balcón o jardín para el buen tiempo. Se trata del elegante set de jardín de 4 piezas por 104,99 euros, una propuesta que combina diseño, comodidad y resistencia a precio imbatible.

¿Qué ofrece?

Uno de los principales atractivos de este juego es que incluye todo lo necesario para crear una acogedora zona de descanso al aire libre. El set está compuesto por un banco, dos sillas individuales y una mesa, convirtiéndose en la solución definitiva para disfrutar de desayunos, comidas o reuniones al aire libre.

Diseñado para soportar el uso en exteriores, el mobiliario es resistente a los rayos UV y a la intemperie, características que ayudan a conservar su aspecto durante más tiempo, incluso frente a las condiciones meteorológicas más adversas.

El set incorpora una estructura de acero con revestimiento en polvo que aporta estabilidad y durabilidad. Además, las sillas y el banco cuentan con una agradable tapicería textil de soporte que proporciona una cómoda experiencia de asiento sin necesidad de grandes cojines adicionales. La mesa destaca por su elegante tablero de vidrio negro de alta calidad, un detalle que aporta un toque moderno y sofisticado al conjunto y que simplifica su limpieza diaria.

Según indica el fabricante el mantenimiento es bastante sencillo. Los materiales utilizados permiten una limpieza rápida y cómoda, mientras que las patas protectoras ayudan a evitar daños en el suelo de terrazas, patios o balcones.

Set de jardín. / Lidl

Alta demanda

La combinación de diseño moderno, resistencia para exteriores y un precio de 104,99 euros apunta a que este set de jardín será uno de los productos más demandados de Lidl a partir del próximo lunes. Pincha aquí y consigue el tuyo ya mismo.

Fuente: La Nueva España