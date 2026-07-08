Cómo evitar las avispas en tu terraza, jardín o piscina: lo que no debes hacer jamás
Controla la comida, evita el agua estancada y mantén cerradas las bolsas de basura
Con el calor, las comidas al aire libre, las piscinas, los refrescos y la fruta madura, las avispas se convierten en visitantes habituales de terrazas, jardines y patios. No aparecen por casualidad: acuden donde encuentran alimento, agua, azúcar, restos de comida o lugares tranquilos para anidar. La clave no es entrar en guerra con ellas, sino hacer que tu espacio les resulte menos atractivo.
Lo primero es controlar la comida. Las avispas se sienten atraídas por carnes, embutidos, dulces, fruta, refrescos, cerveza, zumos y helados. Si comes al aire libre, conviene tapar los platos cuando no se estén usando, retirar restos enseguida y no dejar vasos o latas abiertas. Especial cuidado con las bebidas azucaradas: una avispa puede meterse dentro sin que se vea y provocar un buen susto al beber.
También ayuda mantener cerradas las bolsas de basura y limpiar bien cubos, papeleras y zonas donde caigan restos. Una terraza con migas, fruta pasada o envases abiertos es una invitación directa. En jardines, conviene recoger la fruta caída de árboles y evitar que se acumule en el suelo.
El agua también las atrae, sobre todo en días de mucho calor. Piscinas, fuentes, platos de macetas, bebederos y cubos pueden convertirse en puntos de visita. No siempre se pueden eliminar, pero sí mantenerlos limpios y evitar aguas estancadas innecesarias.
Cuidado con los nidos
Otro paso importante es revisar posibles nidos. Las avispas pueden instalarse en huecos de persianas, tejados, aleros, cobertizos, muros, árboles, cajas abandonadas o rincones poco transitados. Si ves muchas avispas entrando y saliendo siempre del mismo punto, probablemente haya un nido cerca. En ese caso, lo prudente es no manipularlo y llamar a profesionales, especialmente si está cerca de una vivienda, piscina, colegio, terraza o zona de paso.
Para disuadirlas, puede funcionar reducir olores intensos. Perfumes dulces, cremas muy aromáticas, ambientadores, velas perfumadas o colonias pueden atraer insectos. En comidas al aire libre, lo más eficaz sigue siendo la prevención: comida tapada, limpieza rápida y bebidas protegidas.
Qué no hacer nunca
Aquí tienes varios consejos con conductas que nunca debes llevar a cabo si quieres librarte de las avispas o, al menos, no atraer más o no acabar con una picadura:
- Nunca intentes quitar un nido por tu cuenta si no sabes exactamente lo que haces. Golpearlo, rociarlo sin protección o acercarse demasiado puede provocar una reacción defensiva de muchas avispas a la vez. Un nido no es una simple molestia: puede ser peligroso.
- Tampoco conviene aplastar una avispa cerca de otras. Al sentirse amenazadas, pueden liberar señales químicas que alertan al resto. Lo mejor es mantener la calma, apartarse despacio y no hacer movimientos bruscos.
- No agites los brazos ni empieces a dar manotazos. Es casi instintivo, pero suele empeorar la situación. Para una avispa, esos movimientos pueden parecer una amenaza. Si se acerca, lo mejor es quedarse quieto o alejarse lentamente.
- No bebas directamente de latas o botellas abiertas si han estado en el exterior. Antes de beber, revisa el interior o utiliza vasos transparentes. Es uno de los accidentes más peligrosos, porque una picadura en boca o garganta puede complicarse.
- No dejes comida de mascotas al aire libre. Pienso, restos húmedos o cuencos sucios también pueden atraerlas. Si el animal come fuera, retira el recipiente al terminar.
- No uses fuego para eliminar nidos. Quemarlos puede provocar incendios, daños en la vivienda y un ataque de las avispas. Tampoco es recomendable echar agua a presión, golpear con palos o tapar la entrada del nido sin control.
- No coloques trampas justo al lado de la mesa, la piscina o la zona donde estés. Si se usan, deben situarse alejadas del área de convivencia, porque su función es atraerlas. Ponerlas junto a las personas puede tener el efecto contrario al deseado.
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