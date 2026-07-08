Cómo evitar las avispas en tu terraza, jardín o piscina: lo que no debes hacer jamás

Con el calor, las comidas al aire libre, las piscinas, los refrescos y la fruta madura, las avispas se convierten en visitantes habituales de terrazas, jardines y patios. No aparecen por casualidad: acuden donde encuentran alimento, agua, azúcar, restos de comida o lugares tranquilos para anidar. La clave no es entrar en guerra con ellas, sino hacer que tu espacio les resulte menos atractivo.

Lo primero es controlar la comida. Las avispas se sienten atraídas por carnes, embutidos, dulces, fruta, refrescos, cerveza, zumos y helados. Si comes al aire libre, conviene tapar los platos cuando no se estén usando, retirar restos enseguida y no dejar vasos o latas abiertas. Especial cuidado con las bebidas azucaradas: una avispa puede meterse dentro sin que se vea y provocar un buen susto al beber.

También ayuda mantener cerradas las bolsas de basura y limpiar bien cubos, papeleras y zonas donde caigan restos. Una terraza con migas, fruta pasada o envases abiertos es una invitación directa. En jardines, conviene recoger la fruta caída de árboles y evitar que se acumule en el suelo.

El agua también las atrae, sobre todo en días de mucho calor. Piscinas, fuentes, platos de macetas, bebederos y cubos pueden convertirse en puntos de visita. No siempre se pueden eliminar, pero sí mantenerlos limpios y evitar aguas estancadas innecesarias.

J. A. G.

Cuidado con los nidos

Otro paso importante es revisar posibles nidos. Las avispas pueden instalarse en huecos de persianas, tejados, aleros, cobertizos, muros, árboles, cajas abandonadas o rincones poco transitados. Si ves muchas avispas entrando y saliendo siempre del mismo punto, probablemente haya un nido cerca. En ese caso, lo prudente es no manipularlo y llamar a profesionales, especialmente si está cerca de una vivienda, piscina, colegio, terraza o zona de paso.

Para disuadirlas, puede funcionar reducir olores intensos. Perfumes dulces, cremas muy aromáticas, ambientadores, velas perfumadas o colonias pueden atraer insectos. En comidas al aire libre, lo más eficaz sigue siendo la prevención: comida tapada, limpieza rápida y bebidas protegidas.

Qué no hacer nunca

Aquí tienes varios consejos con conductas que nunca debes llevar a cabo si quieres librarte de las avispas o, al menos, no atraer más o no acabar con una picadura:

Nunca intentes quitar un nido por tu cuenta si no sabes exactamente lo que haces. Golpearlo, rociarlo sin protección o acercarse demasiado puede provocar una reacción defensiva de muchas avispas a la vez. Un nido no es una simple molestia: puede ser peligroso.

de muchas avispas a la vez. Un nido no es una simple molestia: Tampoco conviene aplastar una avispa cerca de otras. Al sentirse amenazadas , pueden liberar señales químicas que alertan al resto. Lo mejor es mantener la calma, apartarse despacio y no hacer movimientos bruscos.

Al sentirse , pueden liberar Lo mejor es mantener la calma, apartarse despacio y no hacer movimientos bruscos. No agites los brazos ni empieces a dar manotazos. Es casi instintivo, pero suele empeorar la situación. Para una avispa, esos movimientos pueden parecer una amenaza. Si se acerca, lo mejor es quedarse quieto o alejarse lentamente.