Duro revés para los nuevos jubilados con 40 años cotizados a partir de 2026: se acabó el cobrar el cien por cien de la pensión tras la decisión de PSOE y PP

El PSOE y el PP han tumbado este jueves en el Congreso una reforma legal impulsada por Podemos para que las personas con 40 o más años cotizados se puedan prejubilar sin percibir coeficientes reductores o penalizaciones en la cuantía de la pensión.

Dicha propuesta, que Podemos viene reivindicando desde hace tiempo, se incluía en una enmienda del partido morado registrada a la ley que permitirá a los profesionales colegiados traspasar sus derechos económicos al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA).

En la votación de la enmienda, tanto PP como PSOE han votado en contra de la propuesta, mientras que Vox se ha abstenido y el resto de partidos ha votado a favor, incluido Sumar, que comparte gobierno con los socialistas, y también Junts, UPN y Coalición Canaria.

La votación de este jueves contrasta con el resultado de una moción en noviembre de 2025 que pedía exactamente lo mismo, sólo que entonces carecía de carácter legislativo y no suponía una obligación legal, tan sólo era una llamada a la acción. En aquella votación el PSOE sí apoyó la propuesta de Podemos.

El Ejecutivo cifró en 3.358 millones de euros el coste que supondría impulsar la reforma legal que pide Podemos, de los cuales 1.345 millones derivan de eliminar los coeficientes para los beneficiarios de pensiones de Jubilación anticipada voluntaria y los otros 2.013 millones para los casos de jubilación anticipada involuntaria. El resultado de la votación ha provocado el enfado de la secretaria general de Podemos, lone Belarra: "El PP y el PSOE votan en contra de que las personas jubiladas que han cotizado más de 40 años puedan cobrar su pensión completa. El bipartidismo contra los jubilados, otra vez, como en 2011, como siempre. Armas sí, pensiones no. Esto es insoportable", ha censurado a través de su cuenta de X.

Antes de comenzar el debate y la votación de las enmiendas que quedaban 'vivas', la secretaria general de Podemos, lone Belarra, declaró ante los medios para exigir al PSOE que se ponga "del lado de la gente" y apoyase la propuesta para revertir una situación "absolutamente injusta que afecta a cerca de 900.000 personas que tienen más de cuarenta años cotizados.

"Yo creo que quien votó al PSOE el 23 de julio del año 2023 entendería que hoy el PSOE votara en contra. Si hay dinero para el rearme, si hay dinero para armas y tanques, mínimo, tiene que haber dinero también para los jubilados y las jubiladas", ha enfatizado Belarra. No obstante, Belarra ya apuntaba que el PSOE siempre se había negado a aprobar esta iniciativa.

Fuente: La Nueva España