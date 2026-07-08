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¿Apagar o dejar encendido el aire acondicionado? El truco que puede ayudarte a ahorrar en la factura

Mantener una temperatura estable permite que muchos equipos reduzcan su consumo tras los primeros minutos de funcionamiento

Alex Bermúdez, asesor energético: “Tener el aire acondicionado encendido toda la noche te cuesta 45 céntimos”

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Benito Revilla

Con la llegada del calor, una de las dudas más habituales es si conviene apagar el aire acondicionado cada vez que se sale de una habitación o dejarlo funcionando. En los equipos modernos, especialmente los que incorporan tecnología inverter, mantener una temperatura constante durante un periodo de uso suele ser más eficiente que encender y apagar el aparato continuamente.

Cuando el aire acondicionado se pone en marcha, el compresor trabaja a máxima potencia para alcanzar la temperatura programada. Una vez conseguida, reduce su esfuerzo y pasa a consumir menos energía para mantener el ambiente fresco. Si se apaga y se vuelve a encender de forma repetida, el equipo debe volver a realizar ese esfuerzo inicial una y otra vez.

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La clave está en el tiempo de ausencia

Esto no significa que deba dejarse encendido todo el día si la vivienda va a permanecer vacía durante horas. En ausencias prolongadas suele ser más eficiente apagar el equipo y volver a encenderlo antes de regresar. Sin embargo, para periodos cortos, mantener una temperatura de 25 o 26 grados permite que el sistema se autorregule y funcione con un consumo más reducido.

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