¿Apagar o dejar encendido el aire acondicionado? El truco que puede ayudarte a ahorrar en la factura
Mantener una temperatura estable permite que muchos equipos reduzcan su consumo tras los primeros minutos de funcionamiento
Con la llegada del calor, una de las dudas más habituales es si conviene apagar el aire acondicionado cada vez que se sale de una habitación o dejarlo funcionando. En los equipos modernos, especialmente los que incorporan tecnología inverter, mantener una temperatura constante durante un periodo de uso suele ser más eficiente que encender y apagar el aparato continuamente.
Cuando el aire acondicionado se pone en marcha, el compresor trabaja a máxima potencia para alcanzar la temperatura programada. Una vez conseguida, reduce su esfuerzo y pasa a consumir menos energía para mantener el ambiente fresco. Si se apaga y se vuelve a encender de forma repetida, el equipo debe volver a realizar ese esfuerzo inicial una y otra vez.
La clave está en el tiempo de ausencia
Esto no significa que deba dejarse encendido todo el día si la vivienda va a permanecer vacía durante horas. En ausencias prolongadas suele ser más eficiente apagar el equipo y volver a encenderlo antes de regresar. Sin embargo, para periodos cortos, mantener una temperatura de 25 o 26 grados permite que el sistema se autorregule y funcione con un consumo más reducido.
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