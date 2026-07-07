La guía perfecta para ahorrar en los parques de atracciones este verano

Ir a un parque de atracciones puede ser uno de los planes más divertidos del verano, pero también uno de los que más rápido dispara el presupuesto si no se prepara con algo de cabeza. Entradas, transporte, comida, bebida, aparcamiento, fotos, recuerdos y extras pueden hacer que una jornada pensada para disfrutar acabe saliendo bastante más cara de lo previsto.

El primer truco es comprar las entradas con antelación. Muchos parques ofrecen precios más bajos en la venta online que en taquilla, promociones por fechas concretas, descuentos para familias, ofertas de tarde o tarifas especiales para determinados días de la semana. Ir directamente sin mirar antes suele ser la opción más cara.

También conviene comparar calendarios. No todos los días cuestan lo mismo ni tienen la misma afluencia. Si se puede elegir, suele salir mejor evitar fines de semana, festivos y días de máxima demanda. Además de ahorrar, se gana tiempo: menos colas significa aprovechar más atracciones sin necesidad de pagar pases rápidos.

Agencia ATLAS

Otro gasto importante es la comida. Antes de ir, merece la pena revisar la política del parque sobre entrada de alimentos y bebidas. Algunos permiten llevar bocadillos, fruta, snacks o botellas de agua; otros tienen restricciones. Si está permitido, llevar algo preparado desde casa puede reducir mucho el gasto, especialmente en familias con niños. Si hay que comer dentro, es mejor mirar menús, precios y opciones antes de sentarse en el primer sitio disponible.

La bebida también puede encarecer el día. Llevar una botella reutilizable, si el parque lo permite, ayuda a no comprar agua continuamente. En días de calor, hidratarse es imprescindible, pero no tiene por qué convertirse en un gasto constante.

El aparcamiento es otro detalle que a veces se olvida. Algunos parques cobran bastante por dejar el coche. Antes de salir, conviene mirar si hay transporte público, lanzaderas, descuentos en parking o alternativas cercanas. En grupos grandes puede compensar ir en coche; en otros casos, el transporte público puede salir más económico y evitar complicaciones.

Fotos, recuerdos, pulseras y otros pequeños gastos

También hay que tener cuidado con los extras. Fotos en las atracciones, juegos de habilidad, tiendas de recuerdos, peluches, accesorios, pulseras luminosas o productos tematizados pueden parecer pequeños gastos, pero suman rápido. Una buena idea es fijar un presupuesto máximo para caprichos antes de entrar, especialmente si se va con niños. Así se evita discutir en cada tienda y se controla mejor el gasto.

Si el parque ofrece pases rápidos, conviene pensarlo bien. Pueden merecer la pena en días de mucha afluencia o si se dispone de poco tiempo, pero no siempre son necesarios. A veces, organizar bien la visita, llegar temprano y empezar por las atracciones más demandadas permite ahorrar ese coste extra.

Revisar el mapa del parque, los horarios de espectáculos y las atracciones más populares permite evitar vueltas innecesarias, aprovechar mejor el día y no acabar pagando por soluciones de última hora. Llegar pronto suele ser una de las mejores formas de ahorrar: se disfruta más y se reduce la tentación de contratar extras para compensar el tiempo perdido.

Claves Compra las entradas online y con antelación. Evita, si puedes, los días de máxima afluencia. Revisa si se puede entrar comida o bebida. Lleva botella reutilizable si el parque lo permite. Consulta el precio del aparcamiento antes de ir. Fija un presupuesto para recuerdos, fotos y caprichos. No pagues pase rápido sin valorar si realmente lo necesitas. Llega temprano y organiza el recorrido. Lleva de casa crema solar, gorra y ropa cómoda. El truco está en planificar antes para no pagar de más dentro.

Otra opción interesante es mirar bonos, pases de temporada o entradas combinadas si se vive cerca o se piensa repetir visita. En algunos casos, una segunda visita ya compensa el pase anual. Pero solo merece la pena si realmente se va a utilizar, no si se compra por impulso.

También es recomendable llevar lo básico desde casa: crema solar, gorra, chubasquero ligero si hay atracciones de agua, ropa cómoda y alguna muda para niños. Comprar cualquiera de estas cosas dentro del parque suele ser más caro.

Ahorrar en un parque de atracciones no consiste en decir que no a todo, sino en decidir antes en qué sí merece la pena gastar. Tal vez compense pagar una comida especial, una foto familiar o un recuerdo concreto, pero no todo a la vez y sin control.