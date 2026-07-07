Todo lo que debes de saber para ahorrar agua si vas a llenar una piscina o a hacer juegos de agua

El verano invita a sacar la piscina, preparar juegos con agua y buscar cualquier excusa para refrescarse. Pero llenar una piscina, aunque sea desmontable o de plástico, supone un gasto importante de litros, y por eso conviene usarla con cabeza. La idea no es renunciar al baño ni a la diversión, sino aprovechar mejor el agua para que no haya que vaciar, rellenar y volver a empezar cada pocos días.

El primer truco es elegir bien el tamaño de la piscina. Muchas veces se compra una piscina más grande de lo que realmente se necesita y eso obliga a gastar muchos más litros. Para niños pequeños o para refrescarse un rato, puede bastar con una piscina de menor capacidad. Cuanto más grande sea, más agua necesitará y más difícil será mantenerla limpia.

También es importante colocar la piscina en un lugar adecuado: una zona limpia, nivelada y, si es posible, algo protegida del viento y de la caída de hojas. Si se ensucia menos, el agua durará más. Poner una lona debajo evita pinchazos y otra por encima cuando no se usa impide que entren polvo, insectos, césped o tierra durante la noche.

A. S.

Antes de entrar, un gesto muy sencillo ahorra mucha agua: aclararse los pies en un barreño. Parece una tontería, pero evita que acaben dentro de la piscina restos de tierra, arena, césped o barro. Cuanto menos se ensucie el agua, menos necesidad habrá de cambiarla.

Juegos de agua

Si se van a hacer juegos de agua, conviene evitar aquellos que consisten solo en dejar el grifo abierto. Es mucho mejor llenar cubos, barreños o pistolas de agua con una cantidad concreta y jugar con ese límite. Así los niños se divierten igual, pero el consumo está controlado. Una manguera abierta durante muchos minutos puede gastar más de lo que parece.

Otra buena idea es reutilizar el agua de la piscina cuando toque vaciarla. Si no se han usado productos químicos, puede aprovecharse para regar plantas, limpiar el patio, fregar suelos exteriores o lavar algunos objetos. No debe tirarse sin más si todavía puede tener un segundo uso.

En piscinas más grandes, la clave está en mantener el agua en buen estado durante más días. Para eso ayuda retirar hojas e insectos con una red, taparla cuando no se usa y, si corresponde, utilizar depuradora y productos adecuados siguiendo siempre las instrucciones del fabricante. Mantener el agua limpia suele gastar menos que vaciarla y llenarla de nuevo.

Cuidado con salpicar

También conviene vigilar las salpicaduras. Es normal que los niños jueguen, pero si la piscina se llena hasta arriba, cada salto o movimiento hará que se pierda agua. Dejar unos centímetros de margen ayuda a evitar que se desperdicie parte del llenado.

Los juegos pueden organizarse de forma más eficiente. Por ejemplo, usar una pequeña piscina o barreño como “zona de agua”, preparar juegos con esponjas mojadas, vasos, cubos o pistolas recargables, y reservar la manguera solo para momentos puntuales. El objetivo es que el agua circule dentro del juego, no que se pierda continuamente por el suelo.

También es recomendable revisar que la piscina no tenga fugas. A veces se pierde agua poco a poco por una válvula mal cerrada, un pequeño pinchazo o una junta floja. Si cada día baja el nivel sin explicación, conviene comprobarlo antes de volver a rellenar.