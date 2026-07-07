Cómo ahorrar agua en verano: la regla de oro

El verano es una de las épocas del año en las que más agua se consume en casa. Duchas más frecuentes, piscinas, riego de plantas, limpieza de patios, más lavadoras y el calor acumulado hacen que el gasto aumente casi sin darnos cuenta. Por eso, ahorrar agua no consiste en dejar de usarla, sino en utilizarla mejor.

Uno de los gestos más sencillos es acortar las duchas. Una ducha de pocos minutos puede ser suficiente para refrescarse y asearse sin gastar de más. Además, cerrar el grifo mientras nos enjabonamos o aplicamos champú permite ahorrar muchos litros cada día. Si en casa viven varias personas, este pequeño hábito se nota mucho a final de mes.

También conviene revisar grifos y cisternas. Una pequeña fuga puede parecer insignificante, pero si se mantiene durante días o semanas acaba suponiendo un gasto importante. Cambiar una goma, ajustar una cisterna o colocar reductores de caudal en grifos y ducha son soluciones sencillas que ayudan a reducir el consumo sin perder comodidad.

Y en la cocina...

En la cocina, el agua también se puede aprovechar mejor. Es preferible usar un barreño o recipiente para lavar frutas y verduras en lugar de dejar el grifo abierto. Esa misma agua, si no lleva jabón, puede reutilizarse para regar plantas. También es mejor poner el lavavajillas lleno que lavar muchas piezas a mano con el grifo corriendo.

Claves finales Dúchate en menos tiempo y cierra el grifo mientras te enjabonas. Revisa fugas en grifos, cisternas y mangueras. Usa reductores de caudal en grifos y ducha. Riega a primera hora o al atardecer. Tapa la piscina cuando no se use. Reutiliza agua limpia para regar o limpiar exteriores. Pon lavadora y lavavajillas solo cuando estén llenos. Lava frutas y verduras en un recipiente, no con el grifo abierto. Barre patios y terrazas antes de usar agua. Guarda agua fresca en la nevera para no dejar correr el grifo. El mejor truco es sencillo: cada vez que abras el grifo, piensa si realmente necesitas que siga corriendo. Ahí empieza el ahorro.

El riego es otro punto clave en verano. Lo ideal es regar a primera hora de la mañana o al atardecer, cuando hace menos calor y se evapora menos agua. Regar en las horas centrales es mucho menos eficaz, porque parte del agua se pierde antes de llegar bien a la tierra. También ayuda elegir plantas resistentes al calor y agrupar macetas según sus necesidades.

Si hay piscina, la mejor forma de ahorrar es mantener el agua limpia durante más tiempo. Taparla cuando no se use evita que caigan hojas, polvo e insectos, y reduce la evaporación. En piscinas pequeñas, conviene reutilizar el agua para regar o limpiar exteriores si no se han usado productos químicos. En piscinas grandes, un buen mantenimiento suele ahorrar más que vaciar y llenar de nuevo.

A. S.

En patios, terrazas o entradas, es mejor barrer antes que limpiar siempre con manguera. Si hace falta usar agua, se puede llenar un cubo y controlar mejor la cantidad. La manguera abierta durante varios minutos gasta mucho más de lo que parece.

También hay que prestar atención a la lavadora. En verano se lava más ropa, toallas y bañadores, pero no conviene poner coladas a media carga. Lo mejor es esperar a llenar la lavadora, elegir programas adecuados y evitar lavados innecesarios. Airear algunas prendas que solo se han usado un rato puede evitar una colada de más.

Otra idea útil es tener siempre agua fresca en una jarra en la nevera. Así se evita dejar correr el grifo esperando a que salga fría. Parece un detalle pequeño, pero repetido varias veces al día supone un ahorro.

Ahorrar agua en verano no significa vivir con incomodidad. Significa no dejarla correr sin necesidad, reutilizarla cuando se pueda y adaptar los hábitos a una época en la que cada litro cuenta. Con pequeños gestos diarios, el consumo baja y la casa sigue funcionando igual.