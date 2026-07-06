"Cómo limpiar una cocina con material básico": el método de esta influencer para conseguir una estancia reluciente
"Lo mejor es empezar de dentro hacia afuera"
En su canal de TikTok, la influencer Érica Avellaneda Ruiz comparte trucos para mantener la casa ordenada, y en este último vídeo ha sido el turno de la estancia más tediosa de limpiar: la cocina.
La creadora de contenido comenta en el vídeo dos claves imprescindibles para que la limpieza de tu cocina no se convierta en el gran obstáculo de tu día: por un lado, dividir la limpieza en días, por el otro, limpiar de dentro hacia afuera. Es decir: ella empieza por el interior del horno, después limpia la puerta, el interior de la campana, la encimera... y así, no se ensuciarán las superficies externas cuando se limpien las internas.
Por otra parte, el truco maestro a la hora de ver la cocina limpia a diario y no solo el día que haces la limpieza general es realizar un mantenimiento básico diario, que incluye tareas como fregar los platos o aspirar el suelo. Cuando tengas cinco minutos, puedes ponerte a organizar cajón a cajón, ya que la organización va de la mano de una buena limpieza.
El contenido de Érica
En el perfil de la influencer murciana, podrás encontrar contenido con el que inspirarte a la hora de limpiar prácticamente cualquier estancia de la casa. También reflexiones, rutinas y tips de estilo de vida.
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