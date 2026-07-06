"Cómo limpiar una cocina con material básico": el método de esta influencer para conseguir una estancia reluciente

En su canal de TikTok, la influencer Érica Avellaneda Ruiz comparte trucos para mantener la casa ordenada, y en este último vídeo ha sido el turno de la estancia más tediosa de limpiar: la cocina.

La creadora de contenido comenta en el vídeo dos claves imprescindibles para que la limpieza de tu cocina no se convierta en el gran obstáculo de tu día: por un lado, dividir la limpieza en días, por el otro, limpiar de dentro hacia afuera. Es decir: ella empieza por el interior del horno, después limpia la puerta, el interior de la campana, la encimera... y así, no se ensuciarán las superficies externas cuando se limpien las internas.

Por otra parte, el truco maestro a la hora de ver la cocina limpia a diario y no solo el día que haces la limpieza general es realizar un mantenimiento básico diario, que incluye tareas como fregar los platos o aspirar el suelo. Cuando tengas cinco minutos, puedes ponerte a organizar cajón a cajón, ya que la organización va de la mano de una buena limpieza.

El contenido de Érica

En el perfil de la influencer murciana, podrás encontrar contenido con el que inspirarte a la hora de limpiar prácticamente cualquier estancia de la casa. También reflexiones, rutinas y tips de estilo de vida.