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Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la fuente para horno más resistente del mercado: con excelente conducción del calor para un dorado uniforme

Una oportunidad única que no podrás dejar escapar

Mañana se esperan colas kilométricas para conseguir la riñonera de Lidl ideal para este verano: tiene un 20 por ciento de descuento

Mañana se esperan colas kilométricas para conseguir la riñonera de Lidl ideal para este verano: tiene un 20 por ciento de descuento

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Emma Fernández

Lidl vuelve a sorprender con uno de esos artículos para el hogar que combinan utilidad, calidad y un precio difícil de creer. Se trata del horno de gres por solo 4,99 euros, una opción ideal para preparar todo tipo de recetas y que apunta a convertirse en uno de los artículos estrella de la temporada dentro de su categoría.

¿Qué ofrece?

Uno de los principales atractivos de esta fuente de horno es su fabricación en gres de alta calidad, un material especialmente valorado por su resistencia y durabilidad. Además, cuenta con un esmalte resistente a cortes y arañazos que ayuda a mantener su aspecto en perfecto estado durante más tiempo.

Con unas medidas aproximadas de 26,3 x 16 x 6,5 centímetros y una capacidad de 1,2 litros, resulta perfecta para preparar lasañas, gratinados, carnes, verduras al horno y multitud de recetas para el día a día.

Otro de sus puntos fuertes es su excelente conducción del calor, que permite conseguir un dorado uniforme en los alimentos y unos resultados más homogéneos durante la cocción. La fuente incorpora prácticas asas en ambos lados para facilitar su transporte y manipulación de forma segura, incluso cuando está caliente.

Fuente para horno

Fuente para horno / Lidl

COMPRAR AQUÍ

Según indica el fabricante es apta para horno hasta 220 grados, microondas y lavavajillas, lo que la convierte en una aliada perfecta para cualquier cocina.

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Alta demanda

La combinación de calidad, resistencia y un precio de solo 4,99 euros apunta a que esta fuente de horno será uno de los artículos más buscados de Lidl a partir del próximo lunes. Pincha aquí y compra una ya mismo.

Fuente: La Nueva España

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