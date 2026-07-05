Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el difusor de aromas ultrasónico más potente del mercado: disponible por menos de 15 euros

Lidl vuelve a apostar por el bienestar en el hogar con un dispositivo pensado para crear ambientes agradables y relajantes. La cadea alemana promete conquistar a todos sus clientes con el lanzamiento del potente difusor de aromas ultrasónico que por tan solo 12,99 euros combina diseño, funcionalidad y un precio imbatible.

¿Qué ofrece?

Uno de los principales atractivos de este difusor es su funcionamiento ultrasónico, que permite dispersar fragancias de forma suave y constante, creando un ambiente agradable en cualquier estancia. Opcionalmente, puede utilizarse con el aceite aromático de limoncillo incluido, ideal para aportar una fragancia relajante desde el primer uso.

Su diseño elegante con cuerpo de cerámica lo convierte también en un elemento decorativo que encaja fácilmente en cualquier estilo de hogar. El dispositivo incorpora iluminación LED conmutable con 7 colores diferentes, que pueden alternarse o mantenerse fijos.

Además, cuenta con temporizador de apagado automático de 1, 2 o 3 horas, así como sistema de desconexión automática cuando se vacía el depósito de agua, lo que mejora la seguridad y eficiencia del uso.

Su depósito antibacteriano de 120 mililítros está tratado con vidrio de fosfato de plata para evitar la proliferación de bacterias, garantizando un uso más higiénico.

Este difusor incluye mando a distancia para controlar todas sus funciones con facilidad, además de adaptador de red, vaso dosificador y aceite aromático de hierba de limón. Todo ello pensado para ofrecer una experiencia completa desde el primer momento.

Difusor / Lidl

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Alta demanda

La combinación de precio ajustado, diseño elegante y funciones avanzadas apunta a que este difusor de aromas ultrasónico será uno de los productos más demandados de Lidl a partir del próximo lunes. Pincha aquí y consigue uno ya mismo.

Fuente: La Nueva España