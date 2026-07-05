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Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la piscina para perros más barata del mercado: disponible por menos de 20 euros

Una oportunidad única que no podrás dejar escapar

Mañana se esperan colas kilométricas para conseguir la riñonera de Lidl ideal para este verano: tiene un 20 por ciento de descuento

Mañana se esperan colas kilométricas para conseguir la riñonera de Lidl ideal para este verano: tiene un 20 por ciento de descuento

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Emma Fernández

Lidl vuelve a sorprender con un producto pensado para el bienestar de las mascotas durante los meses de calor. Se trata de la piscina para perros que por tan solo 16,99 euros ofrece una opción práctica, resistente y muy fácil de usar que apunta a convertirse en uno de los artículos estrella del verano.

¿Qué ofrece?

Uno de los principales atractivos de esta piscina es su montaje rápido sin necesidad de inflado, lo que permite tenerla lista en cuestión de segundos sin complicaciones. Cuenta con una estructura de pared estable que garantiza seguridad durante su uso, incluso con perros de mayor tamaño o más activos. Además, incorpora un fondo antideslizante que mejora la estabilidad y ayuda a evitar resbalones mientras la mascota disfruta del agua.

Otro de sus puntos fuertes es su abertura de desagüe, que permite un vaciado rápido y cómodo tras su uso, facilitando su limpieza y preparación para la siguiente vez.

Su diseño plegable la convierte en una solución muy práctica para el almacenamiento, ya que puede guardarse ocupando muy poco espacio cuando no se utiliza.

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Alta demanda

La combinación de precio reducido, facilidad de uso y comodidad para las mascotas apunta a que esta piscina para perros será uno de los productos más buscados de Lidl a partir del próximo lunes. Todo indica que muchos dueños acudirán a las tiendas con el objetivo de hacerse con un accesorio perfecto para refrescar a sus animales y que puedes comprar ya mismo pinchando en este enlace.

Fuente: La Nueva España

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