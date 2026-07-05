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Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la barbacoa tipo barril que garantiza los mejores resultados: disponible por 53,99 euros

Un auténtico chollo que garantiza los mejores resultados

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la freidora de aire caliente más potente y barata del mercado: con manejo sencillo mediante regulador giratorio

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la freidora de aire caliente más potente y barata del mercado: con manejo sencillo mediante regulador giratorio

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Emma Fernández

El verano está a la vuelta de la esquina y Lidl lo sabe. Por ello, vuelve a apostar por uno de esos productos estrella para disfrutar del buen tiempo y la naturaleza: una barbacoa de carbón tipo barril, robusta y funcional, pensada para quienes buscan sacarle el máximo partido a las comidas aire libre.

¿Qué ofrece?

Uno de los principales atractivos de esta barbacoa es su diseño de pie con estructura robusta, fabricada en acero con revestimiento resistente al calor, lo que garantiza durabilidad y un uso seguro incluso ante las jornadas más calurosas.

La tapa con bisagras facilita su manejo e incorpora dos aberturas de ventilación que permiten una circulación óptima del aire alrededor de las brasas, mejorando el control del fuego y el resultado de la cocción.

Su amplia superficie de parrilla la convierte en una opción ideal tanto para cocinar grandes cantidades como para alimentos sueltos, ofreciendo mayor versatilidad.

Según indica el fabricante, este modelo incluye una rejilla independiente para mantener el calor, perfecta para conservar los alimentos en su punto mientras se terminan de cocinar otros ingredientes. Además, tanto la parrilla como la rejilla están fabricadas en acero cromado de larga duración, lo que asegura resistencia y simplifica el proceso de limpieza.

Su estructura de acero con recubrimiento en polvo aporta estabilidad y un montaje sencillo, pensado para que pueda estar lista en poco tiempo.

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Alta demanda

La combinación de robustez, funcionalidad y precio imbatible apunta a que esta barbacoa de carbón tipo barril será uno de los productos más buscados de Lidl en cuanto llegue a tiendas. Por tan solo 53,99, todo indica que muchos clientes se adelantarán para hacerse con ella. No esperes más. Pincha aquí y compra una ya mismo.

Fuente: La Nueva España

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