Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la pala de pádel que promete arrasar entre los principiantes: disponible por 14,99 euros
Una oportunidad única que no podrás dejar escapar
Emma Fernández
Lidl vuelve a conquistar a los amantes al deporte con una nueva promoción difícil de igualar. A partir del próximo lunes, la cadena pondrá a la venta una pala de pádel por tan solo 14,99 euros, un precio imbatible que la sitúa como una de las opciones más atractivas para quienes quieren iniciarse sin que sufra el bolsillo. Su diseño equilibrado y su potencia prometen convertirla en uno de los artículos estrella de la temporada dentro de su categoría.
¿Qué ofrece?
Uno de los principales atractivos de esta pala es su forma de lágrima, un diseño que ofrecerá un excelente compensación entre control y potencia. Además, cuenta con un punto de equilibrio situado en la cabeza que ayuda a imprimir mayor fuerza en cada golpe.
Su punto dulce se encuentra en la mitad superior de la cara, una característica diseñada para maximizar la eficiencia de los impactos y facilitar una mejor respuesta durante el juego. Gracias a ello, los jugadores principiantes podrán desarrollar su técnica con mayor comodidad y confianza desde los primeros partidos. Con un peso aproximado de 350 gramos esta pala permitriá ejecutar golpes firmes sin renunciar a una buena manejabilidad en la pista.
La pala incorpora una práctica correa de mano que mejora la seguridad en cada set y evitará accidentes en el interior de la pista. Además, se suministra con una bolsa de transporte que facilita su almacenamiento y permite llevarla cómodamente a entrenamientos y partidos.
Alta demanda
La combinación de diseño funcional, características pensadas para principiantes y un precio de tan solo 14,99 euros apunta a que esta pala de pádel será uno de los productos más demandados de Lidl a partir del próximo lunes. No esperes más. Pincha aquí y consigue una ya mismo.
Fuente: La Nueva España
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