Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de cubiertos de acero inoxidable de 30 piezas más barato del mercado: disponible por menos de 20 euros

Lidl vuelve a situarse en el foco de ventas con uno de esos artículos para el hogar que combinan funcionalidad, calidad y diseño. A partir de mañana, la cadena pondrá a la venta una completa cubertería de 30 piezas fabricadas en acero inoxidable que promete convertirse en una de las opciones más demandadas para renovar la mesa sin gsatar una millonada.

¿Qué ofrece?

Uno de los principales atractivos de esta cubertería es su fabricación en acero inoxidable de alta calidad con acabado pulido brillante, un detalle que aporta un aspecto sofisticado y elegante y que encaja en cualquier tipo de decoración.

El conjunto incluye cuchillos resistentes y duraderos, además de tenedores, tenedores de postre, cucharas y cucharillas de postre, una composición especialmente valorada por su resistencia a la corrosión, su brillo duradero y su excelente comportamiento frente al uso diario.

Gracias a su versatilidad, esta cubertería resulta ideal tanto para las comidas cotidianas como para ocasiones especiales en las que se quiere cuidar cada detalle de la presentación de la mesa.

Según indica el fabricante todas las piezas son aptas para lavavajillas, lo que permite una limpieza cómoda y rápida después de cada comida sin renunciar a mantener el brillo y la apariencia original durante mucho más tiempo. Su resistencia y facilidad de mantenimiento convierten este set en la solución definitiva para los consumidores que buscan calidad y funcionalidad en un solo producto.

Set de cubertería. / Lidl

Alta demanda

La combinación de materiales de calidad, diseño elegante y facilidad de limpieza apunta a que esta cubertería de 30 piezas será uno de los artículos más buscados en Lidl a partir del próximo lunes. Se formarán largas colas de consumidores ansiosos a las puertas de los supermercados de la cadena para hacerse este conjunto cuyo precio es de tan solo 17,99 euros que promete vestir cualquier mesa con estilo. Pincha aquí y hazte con uno ya mismo.

Fuente: La Nueva España