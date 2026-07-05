Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la cafetera italiana más barata del mercado: disponible por 9,99 euros

Lidl lo ha vuelto a hacer. La cadena alemana vuelve a poner el foco en los amantes del café con un producto que promete convertirse en uno de los artículos estrella de la temporada. Se trata de la práctica cafetera italiana diseñada para preparar un expreso fuerte, intenso y lleno de aroma desde la comodidad del hogar. Su diseño clásico, su facilidad de uso y su excelente capacidad la convierten en la solución definitiva para quienes no renuncian a disfrutar de una buena taza cada mañana.

¿Qué ofrece?

Uno de los principales atractivos de esta cafetera es su capacidad para preparar hasta 9 tazas de expreso de una sola vez, ideal tanto para familias como para reuniones con amigos o invitados.

Fabricada con un cuerpo de aluminio ligero, combina resistencia y comodidad de uso. Además, incorpora filtro, colador y junta extraíbles, lo que facilita tanto el mantenimiento como la limpieza del aparato después de cada uso.

Con una capacidad útil de 330 mililitros, esta cafetera permite obtener un café intenso y aromático siguiendo el tradicional método italiano, conservando todo el sabor y la esencia de los granos recién molidos. Eso sí, está diseñada para cocinas convencionales y no es apta para placas de inducción.

Preparar café nunca fue tan sencillo

Su funcionamiento destaca por ser especialmente sencillo. Basta con llenar la base con agua hasta aproximadamente un centímetro por debajo de la válvula de seguridad, colocar el filtro y añadir el café molido sin ejercer presión.

A continuación, solo hay que enroscar firmemente la jarra sobre la base, cerrar la tapa y calentar el conjunto a fuego medio. En pocos minutos, el expreso comenzará a fluir a través del tubo ascendente hasta la parte superior, llenando la cocina de un aroma irresistible. El resultado es una bebida intensa y equilibrada lista para disfrutar en cualquier momento del día.

Cafetera italiana. / Lidl

Alta demanda

La combinación de diseño clásico, facilidad de uso y capacidad para preparar hasta nueve tazas de café apunta a que esta cafetera italiana será uno de los productos más demandados de Lidl durante los próximos días. Por tan solo 9,99 euros este artículo se presenta como una oportunidad perfecta para elevar el ritual del café diario al siguiente nivel. Pincha aquí y consigue una ya mismo.

Fuente: La Nueva España