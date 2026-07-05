Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la sombrilla más barata del mercado: con dispositivo de inclinación de 3 posiciones
Una oportunidad única que no podrás dejar escapar
E.F.
Lidl vuelve a apostar por uno de los productos más demandados cuando llegan las altas temperaturas. Los clientes podrán hacerse con una sombrilla que promete convertirse en una de las grandes protagonistas del verano gracias a su combinación de protección, comodidad y resistencia.
¿Qué ofrece?
Uno de los principales atractivos de este artículo es su factor de protección solar 80 según el estándar UV 801, una característica que ayuda a protegerse del sol durante los días más calurosos. Además, incorpora un dispositivo de inclinación de 3 posiciones, que permite ajustar la orientación de la sombra en función de la posición del sol para conseguir una cobertura óptima en cada momento.
La sombrilla también cuenta con un techo repelente al agua y a la suciedad, gracias a una impregnación duradera diseñada para facilitar su mantenimiento y mejorar su resistencia al uso diario.
Otro aspecto destacado es su sistema de ventilación en la capota, pensado para disipar el calor acumulado y reducir el efecto del viento, aumentando así la comodidad durante su utilización.
Sombrilla. / Lidl
Resistente y fácil de usar
El producto incorpora una manivela de bloqueo manual que facilita una apertura rápida y cómoda. Su estructura, fabricada en aluminio y acero, ofrece estabilidad y durabilidad, mientras que la funda de poliéster es extraíble y puede lavarse a mano. Además, incluye una práctica cinta de sujeción cosida para guardarla de forma sencilla cuando no se esté utilizando.
Alta demanda
La combinación de protección solar avanzada, materiales resistentes y diseño funcional apunta a que esta sombrilla será uno de los productos más demandados de Lidl. Todo indica que mañana muchos clientes acudirán a primera hora para hacerse con un artículo que promete convertirse en imprescindible durante todo el verano y cuyo precio es de tan solo 42,99 euros.
Fuente: La Nueva España
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