Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el rizador de pelo más potente y barato del mercado: disponible por menos de 40 euros

Lidl vuelve a generar expectación con un nuevo lanzamiento de belleza que promete arrasar entre los amantes del cuidado capilar. Se trata del rizador cónico Shine Therapy CI8507, un dispositivo diseñado para crear rizos en espiral de forma rápida, sencilla y con un acabado brillante.

¿Qué ofrece?

Uno de los principales atractivos de este rizador es su revestimiento de cerámica de alta calidad enriquecido con aceite de argán marroquí, que no solo ayuda a conseguir rizos más definidos, sino que también aporta un acabado más brillante y cuidado al cabello.

Además, su superficie extralisa permite un peinado cómodo y sin tirones, incluso en cabellos finos, reduciendo el daño durante el uso.

El aparato incorpora 8 ajustes de temperatura entre 150 y 210 °C, lo que permite adaptarlo a distintos tipos de cabello y necesidades de peinado. También cuenta con un tiempo de calentamiento rápido de 30 segundos y un indicador LED de disponibilidad, facilitando su uso de forma práctica y eficiente.

Seguridad y comodidad

El rizador incluye un sistema de apagado automático de seguridad tras 60 minutos, pensado para evitar riesgos en caso de olvido. Además, el pack se completa con un guante térmico protector y una bolsa de almacenamiento resistente al calor, que aportan un extra de seguridad y comodidad en su uso y guardado.

Rizador de pelo. / Lidl

Alta demanda

La combinación de tecnología, cuidado del cabello y facilidad de uso apunta a que este rizador se convertirá en uno de los productos estrella de la campaña. Todo indica que mañana se formarán largas colas en los supermercados Lidl para conseguir este dispositivo de belleza que promete resultados profesionales desde casa por tan solo 37,95 euros

Fuente: La Nueva España