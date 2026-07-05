Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la potente picadora más barata del mercado: disponible por menos de 40 euros

Si te apasiona la cocina en Lidl tienen la potente picadora que es la más barata del mercado, por menos de 40 euros. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguirla.

Se trata de la picadora múltiple de la firma Kenwood de 500 vatios de potencia que ofrece control de un solo toque, un manejo ergonómico con una sola mano, simplemente presionas hacia abajo y comienza a funcionar.

Además, cuenta con un anillo antideslizante para mantener el recipiente estable sobre la encimera; y la capacidad de trabajo es de medio litro, ideal para cantidades mayores.

Asimismo, cuenta con un sistema de bloqueo para mayor seguridad y protección; y soporte para el cable para un almacenamiento ordenado.

Multipicadora. / Lidl

Más allá de sus precios bajos, el verdadero motor del éxito de Lidl es su revolución logística y operativa. La cadena alemana ha perfeccionado un sistema donde nada se deja al azar: desde el diseño de sus tiendas hasta la exposición de los productos en sus cajas originales, cada detalle está pensado para maximizar la velocidad y reducir los costes de manipulación.

Un pilar fundamental en su estrategia actual es la sostenibilidad y la innovación digital. Lidl ha dejado atrás la vieja imagen de supermercado de descuento sobrio para convertirse en un referente eco-responsable. Esto se refleja en su firme reducción de plásticos, el uso de energías renovables en sus centros y una apuesta decidida por productos orgánicos y de proximidad, respondiendo a las exigencias del consumidor consciente.

Por otro lado, su aplicación móvil Lidl Plus ha transformado la fidelización de clientes. Mediante cupones personalizados, rascas digitales y beneficios exclusivos, la marca ha sabido digitalizar la experiencia de compra, creando una comunidad activa que planifica sus visitas en función de las ofertas semanales. Así, Lidl demuestra que la eficiencia operativa y la tecnología pueden ir de la mano para liderar el comercio del futuro.

Precio

Pero volviendo a la picadora, destaca por su precio, ya que solo cuesta 36,90 euros, puedes conseguirla haciendo clic AQUÍ.

Fuente: La Nueva España