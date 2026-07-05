Cómo llevar el dinero de viaje para ahorrar comisiones y evitar imprevistos
Combinar tarjetas, efectivo y retiradas en cajeros puede ayudar a reducir gastos y viajar con mayor tranquilidad
Organizar cómo llevar el dinero durante un viaje es una de las decisiones que más puede influir en el presupuesto. Los expertos en finanzas personales recomiendan no depender de un único método de pago y combinar tarjetas bancarias, algo de efectivo y retiradas puntuales en cajeros, especialmente cuando se viaja al extranjero.
Antes de salir conviene consultar las comisiones que aplica el banco por pagos y retiradas de efectivo en otros países, así como el tipo de cambio utilizado. También es recomendable evitar cambiar grandes cantidades de dinero en aeropuertos o zonas muy turísticas, donde las condiciones suelen ser menos favorables.
Planificar los pagos reduce costes
Llevar más de una tarjeta puede ser útil en caso de pérdida, robo o incidencia con una de ellas. Además, disponer de una pequeña cantidad de efectivo permite afrontar pagos en establecimientos donde no se aceptan tarjetas o en destinos con menor infraestructura bancaria.
Otra medida aconsejable es informar al banco del viaje si la entidad lo recomienda y revisar los límites de pago y retirada antes de partir. Una buena planificación ayuda a reducir comisiones, evitar contratiempos y controlar mejor el presupuesto, permitiendo disfrutar del viaje con mayor tranquilidad.
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