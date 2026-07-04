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Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la cafetera más potente y barata del mercado: incluye jarra de cristal, filtro permanente y cuchara dosificadora

Una gran oportunidad que no te puedes perder

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir las camisetas de la marca Diesel más baratas del mercado: con tres modelos a elegir y un descuento de más de la mitad de su precio

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E.F.

¿Te declaras amante del café? ¡Esta oportunidad es para ti! Lidl ha lanzado una nueva promoción que promete formar colas desde primera hora de la mañana. Se trata de la cafetera más potente del mercado y que reúne las características necesarias para convertirse en uno de los artículos estrella de la temporada.

Además de su gran capacidad para preparar hasta 10 tazas de café de una sola vez, esta cafetera destaca por su potencia de 1.000 W, que permite una preparación rápida y eficiente. Su placa calefactora con revestimiento antiadherente ayuda a mantener la bebida caliente durante más tiempo, mientras que el sistema antigoteo evita derrames al retirar la jarra.

Otro de sus puntos fuertes es la comodidad de uso. El depósito incorpora un indicador lateral del nivel de agua para facilitar el llenado, y cuenta con un compartimento integrado para guardar el cable y mantener la cocina más ordenada. Además, incluye todos los accesorios necesarios para empezar a utilizarla desde el primer día: jarra de cristal, filtro permanente reutilizable y cuchara dosificadora.

Cafetera. / Lidl

La limpieza tampoco supone un problema, ya que el portafiltro, la jarra de cristal, el filtro permanente y la cuchara dosificadora son aptos para el lavavajillas. Con estas prestaciones, Lidl busca conquistar a los amantes del café que buscan una opción práctica, potente y económica para el día a día.

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Alta demanda

La combinación de calidad, potencia y precio imbatible apunta a que a partir de mañana se formen largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. ¿El objetivo? Conseguir esta potente cafetera que por tan solo 15,99 euros ofrece los mejores resultados. Pincha aquí y consiguela ya mismo.

Fuente: La Nueva España

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