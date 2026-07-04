Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el revolucionario set de limpieza más barato del mercado: elimina el 99 por ciento de las bacterias con agua

Qué importante es la limpieza de la casa, pues en Lidl tienen el set de limpieza más barato del mercado que elimina el 99 por ciento de las bacterias con agua. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguirlo.

Se trata del set de limpieza Easy Wring and Clean de Vileda que consiste en una fregona Easy Wring con mango telescópico de 3 piezas y dos recambios incluidos, y cubo con escurridor de potencia.

Elimina el 99% de las bacterias con agua. Elimina E. coli y S. aureus de suelos de madera dura y baldosas de cerámica; probado por un laboratorio independiente de terceros

Gracias a la fuerza de rotación al escurrir, la suciedad y el agua son lanzadas al cubo. Así, ahorra tiempo y protege manos y espalda. Además, la humedad óptima de la fregona se puede determinar individualmente

Se puede usar en cualquier tipo de suelo, incluso en parqué y laminado. Y el cabezal de microfibra lavable de la fregona es muy absorbente y elimina sin esfuerzo la suciedad grasa para obtener resultados de limpieza perfectos y sin rayas.

Además, con el cabezal triangular de la fregona se limpia sin esfuerzo incluso en esquinas y bordes.

Descuento

Pero lo mejor de todo es su precio, el precio original era de 62,99 euros, pero ahora tiene un descunto del 61 por ciento, con lo que se queda en 23,99 euros, puedes hacerte con él haciendo clic AQUÍ.

Fuente: La Nueva España