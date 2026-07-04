Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el tendedero más práctico y barato del mercado: por menos de 25 euros

Tender la colada y que se seque en segundos es una ventaja propia de los climas cálidos. En zonas húmedas, hay que tirar normalmente de tendederos de interior que, en muchas ocasiones, ocupan espacio y pueden llegar a ser bastante incómodos.

Sin embargo, con los años han empezado a ponerse de moda alternativas más prácticas para poder secar la ropa dentro de casa sin que entorpezca nuestro día a día.

Se trata de tendederos plegables, que van anclados a la pared y pueden extenderse y guardarse cómodamente cuando ya no se necesitan. También existen los extensibles, que al ser más grandes, permiten que entre un mayor número de prendas, haciendo que en un solo tendedero puedan entrar hasta dos coladas.

Aunque sin duda son los tendederos en formato torre los que han revolucionado este mundillo doméstico y se han convertido en una opción práctica para tener tu colada seca en minutos.

Ahora Lidl ha sacado a la venta a través de su tienda online uno de estos tendederos a un precio más que competitivo.

Mucha ropa en un espacio mínimo

Si eres de los que odia tender dentro de casa, Lidl te trae la solución definitiva por solo 24,99 euros con este tendedero de torre apto para dos cargas de lavadora y con una longitud de secado de 30 metros.

Entre sus ventajas están sus posibilidades de colgado variables, gracias a los 3 niveles plegables que tiene por ambos lados. Además, cuenta con 4 soportes giratorios para hasta 16 perchas y también se puede utilizar desplegado por la mitad para colocarlo en la pared y ahorrar espacio.

Y si prefieres dejar tu salón despejado estás de suerte porque este tendedero es apto para cabinas de ducha.

Entre sus materiales destaca su acero estable y duradero con revestimiento en polvo de alta calidad y como remate incluye 4 ruedas de marcha suave con freno para que lo puedas mover sin complicaciones. Haz click aquí para comprarlo.

Fuente: La Nueva España