Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la plancha de vapor más potente y barata del mercado: suela con revestimiento antiadherente que garantiza los mejores resultados
Una oportunidad única que no podrás dejar escapar
Emma Fernández
Lidl ha lanzado una nueva promoción en su sección de hogar que promete conquistar a los amantes de la limpieza y el orden. Se trata de la plancha de vapor que combina potencia y buenos resultados y cuyo precio apunta a que volará de las estanterías en cuestión de horas: disponible por tan solo 17,99 euros.
¿Qué ofrece?
Su suela de planchado con revestimiento antiadherente y sus cuatro ajustes de vapor garantizan una experiencia fácil y con los resultados mas óptimos. La plancha está diseñada con una punta estrecha que llega fácilmente a los lugares de más difícil acceso, ideal para camisas o vestidos con volantes. El depósito cuenta con una capacidad de 250 mililítros que disminuye la frecuencia de rellenado.
La combinación de potencia y golpe de vapor se presenta como la solución definitiva para el mantenimiento diario de la ropa y para telas de grosor ligero. La plancha es eficaz y fácil de usar y, además, dispone de un mango cómodo con textura que ofrece un agarre fácil. Con un control de temperatura sencillo y un calentamiento de menos de 32 segundos, los consumidores disfrutarán de una experiencia de planchado con las mejores garantías.
Alta demanda
Esta plancha de vapor reúne las características necesarias para convertirse en uno de los artículos estrella de la temporada.Por tan solo 17,99 euros, lo consumidores disfrutarán de la buena experiencia del planchado con los mejores resultados. Por ello, Lidl prevé largas colas de consumidores a partir de mañana, ansiosos por arrasar con este artículo. No esperes más. Pincha aquí y compra una ya mismo.
Fuente: La Nueva España
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