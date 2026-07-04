Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir la piscina de jardín más barata del mercado: perfecta para refrescarte y por menos de 5 euros

Nada mejor en verano que disfrutar de un buen chapuzón y pasar horas a remojo para llevar mejor las altas temperaturas veraniegas. Es entonces cuando las escapadas a la playa o a la piscina se convierten en el mejor aliado para hacer frente al sofocante calor.

Pero si eres de los que vive en una zona de interior y no tiene la suerte de contar con amigos con piscina no te preocupes porque Action te trae una opción cómoda y barata para refrescarte.

Una piscina hinchable para que al menos los más pequeños de la casa se diviertan y llevn mejor las altas temperaturas. En esta ocasión se trata de una piscina poco profunda y está disponible con diferentes motivos. Lo mejor de todo, su fáxcil almacenamiento y su precio, ahora con descuento y por solo 4, 99 euros, antes 6, 95.

Action en Zamora

Alimentación, hogar, bricolaje, juguetes, electrónica, moda... Action es la nueva gran superficie que amenaza a Lidl o Carrefour. Este supermercado holandés apuesta por España y en el último año ha intensificado su crecimiento. Ha abierto hasta 80 sucursales. Una de ellas, en Gijón.

La marca cuenta con más de 2.922 tiendas distribuidas en 12 países y su éxito radica en tener una gran variedad de productos a precios muy reducidos. Su oferta hace que el cliente encuentre todo lo que necesita en un mismo establecimiento sin dejarse el bolsillo. En la propia web explican que disponen de "más de 6.000 artículos de calidad" a precios muy asequibles.

Otro de sus puntos fuertes es la rotación de los productos. Su política consiste en mover mucho los artículos y ofrecen unos 150 nuevos cada semana. Además, tienen una selección de 1.500 productos que venden a un euro.

El desemabarco de este supermercado holandés en España pone de manifiesto los nuevos modelos de negocio que vienen a satisfacer las necesidades del consumidor moderno: comprar mucho pero a bajo coste. Otros ejemplos de este tipo de superficies son Kik, Pepco, Primaprix o Tedi.

Fuente: La Nueva España