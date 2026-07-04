El lunes se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el rallador de verduras eléctrico que garantiza los mejores resultados: de uso versátil gracias a sus 5 cilindros de corte con cuchillas de acero inoxidable

Lidl ha vuelto a lanzar al mercado uno de esos productos que, según las previsiones, podría agotarse en pocas horas. A partir del próximo lunes, llega a sus tiendas el rallador de verduras eléctrico 5 en 1, un aparato diseñado para facilitar al máximo la preparación de alimentos y que ya está generando gran expectación entre los clientes. Se trata de un dispositivo compacto y potente que permite rallar, cortar y raspar sin esfuerzo, convirtiéndose en una herramienta muy práctica para el día a día en la cocina.

¿Qué ofrece?

Uno de sus principales atractivos es su sistema de 5 cilindros de corte con cuchillas de acero inoxidable, que lo convierten en un electrodoméstico extremadamente versátil. Incluye cilindros para cortar (uno fino y otro grueso), cilindros para rallar (también fino y grueso) y un cilindro específico para raspar.

Gracias a esta variedad, es posible preparar fácilmente ingredientes como verduras, frutas, chocolate o queso curado, adaptándose a múltiples recetas sin necesidad de cambiar de aparato.

Además, los alimentos procesados caen directamente en un recipiente integrado, lo que facilita el uso y reduce el desorden en la cocina. El diseño incluye también cilindros de colores para un manejo más intuitivo y sencillo.

Diseño práctico y seguro

El rallador cuenta con 2 pies antideslizantes y 2 pies con ventosa, lo que garantiza una estabilidad óptima durante su uso. También incorpora un compartimento integrado para guardar los cilindros de corte, así como otro espacio específico para el cable de aproximadamente 100 cm. Todos los elementos clave del aparato —como el empujador, la tolva de llenado, el compartimento de almacenamiento y los cilindros— son aptos para lavavajillas, lo que simplifica el proceso de limpieza.

Rallador de verduras eléctrico. / Lidl

Alta demanda

La combinación de funcionalidad, diseño compacto y precio imbatible apunta a que este rallador eléctrico será uno de los productos más demandados de la semana. Todo indica que a partir del lunes se formarán largas colas en los supermercados Lidl para hacerse con este artículo, que por tan solo 19,99 euros, promete convertirse en un imprescindible en muchas cocinas.

Fuente: La Nueva España