El lunes se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el exprimidor de cítricos más potente y que tiene megadescuento: con control de pulpa ajustable
Una oportunidad única que no podrás dejar escapar
E.F.
Lidl ha lanzado una nueva promoción (disponible a partir del próximo lunes) que garantiza empezar el día con muy buen pie. Se trata del exprimidor de cítricos con el que disfrutarás del buen sabor del zumo recién exprimido y cuyo megadescuento es una auténtica locura: está disponible por tan solo 16,99 euros, un 36 por ciento inferior a su coste original.
¿Qué ofrece?
Uno de los principales aractivos de este artículo es que dispone de un control de pulpa ajustable que permite preparar el zumo a gusto del consumidor. Con una capacidad máxima de 350 mililítros, este exprimidor de cítricos se presenta como la solución definitiva para prensar naranjas o limones con total facilidad y las mejores garantías aseguradas.
El exprimidor cuenta con una función de arranque y parada automática que ofrece un manejo sencillo sobre el aparato: con tan solo presionar la fruta sobre el cono, el batido estará listo en unos instantes. ¿Lo mejor? Su fácil limpieza; todas las piezas son desmontables y aptas para el lavavajillas, lo que garantiza resistencia y funcionalidad con el paso del tiempo.
Exprimidor de cítricos. / Lidl
Alta demanda
La combinación de calidad, potecia y precio imbatible apunta a que a partir del lunes se formarán largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. Los consumidores tendrán un objetivo claro: conseguir este exprimidor de cítricos que promete convertirse en uno de los artículos estrella de la temporada y que puedes comprar ya mismo pinchando en este enlace.
Fuente: La Nueva España
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