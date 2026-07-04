Lo que cuesta realmente tomar un café diario al cabo de un año

Tomar un café todos los días forma parte de la rutina de millones de personas, pero este pequeño hábito también tiene un impacto en el presupuesto. Aunque el desembolso diario pueda parecer reducido, la suma a lo largo de un año puede alcanzar una cantidad considerable.

Por ejemplo, un café de 1,50 euros supone un gasto de unos 547 euros al año, mientras que si el precio asciende a 2 euros, el desembolso anual ronda los 730 euros. En establecimientos donde el café cuesta 2,50 euros, la cifra supera los 900 euros anuales.

Un gasto que invita a hacer cuentas

Esto no significa que renunciar al café sea la mejor opción, sino que conocer el coste acumulado de los pequeños gastos diarios ayuda a tomar decisiones financieras más conscientes. Revisar este tipo de hábitos permite identificar cuánto dinero se destina a consumos recurrentes y valorar si encajan con las prioridades de cada persona.

Los expertos en educación financiera recuerdan que el ahorro no depende únicamente de reducir grandes gastos, sino también de controlar aquellos desembolsos cotidianos que, con el paso de los meses, terminan teniendo un peso significativo en la economía personal.