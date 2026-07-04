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La compra semanal que muchos españoles hacen y que podría evitarse para ahorrar

Las adquisiciones impulsivas y los productos no planificados elevan el gasto en el supermercado sin aportar un beneficio real

Una persona recorre los pasillos de un supermercado de Madrid con el carro de la compra, en una imagen de archivo.

Una persona recorre los pasillos de un supermercado de Madrid con el carro de la compra, en una imagen de archivo. / FERNANDO SÁNCHEZ / Europa Press

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Benito Revilla

Hacer la compra con prisas o sin una lista previa puede traducirse en un mayor gasto del previsto. Los expertos en educación financiera y en consumo responsable coinciden en que una de las compras más habituales que podría evitarse fácilmente es la de productos adquiridos por impulso, especialmente aquellos que no estaban previstos antes de entrar en el supermercado.

Dulces, aperitivos, bebidas, promociones por tiempo limitado o artículos colocados junto a las cajas suelen acabar en el carrito sin responder a una necesidad real. Aunque su precio individual suele ser reducido, la suma de estas compras a lo largo de las semanas puede tener un impacto notable en el presupuesto familiar.

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Planificar antes de comprar ayuda a reducir el gasto

Elaborar una lista de la compra, revisar los alimentos disponibles en casa y fijar un presupuesto antes de acudir al supermercado son algunas de las medidas que recomiendan los especialistas para evitar gastos innecesarios. Además de favorecer el ahorro, estos hábitos también ayudan a reducir el desperdicio de alimentos y a realizar un consumo más consciente, ajustado a las necesidades reales del hogar.

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