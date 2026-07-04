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Los 10 gastos que más dinero hacen perder sin que te des cuenta

Pequeños desembolsos cotidianos, suscripciones olvidadas y compras impulsivas pueden desequilibrar el presupuesto mensual sin apenas percibirse

Una hucha de ahorros

Una hucha de ahorros / Foto de cottonbro studio

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Benito Revilla

Los pequeños gastos diarios son uno de los principales enemigos del ahorro. Aunque muchas veces pasan desapercibidos, la suma de consumiciones, compras de última hora o pagos recurrentes puede representar una cantidad importante al final del mes. Los expertos en educación financiera recomiendan revisar periódicamente los movimientos bancarios para detectar aquellos desembolsos que apenas aportan valor.

Entre los gastos más habituales se encuentran las suscripciones que ya no se utilizan, las comisiones bancarias evitables, las compras por impulso, la comida a domicilio frecuente, el uso continuado del coche para trayectos cortos o el desperdicio de alimentos por una mala planificación.

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Revisar los hábitos marca la diferencia

Otros desembolsos que suelen pasar desapercibidos son el exceso de consumo energético en el hogar, los intereses por aplazar pagos con tarjeta, las compras de productos duplicados y las pequeñas adquisiciones realizadas por comodidad. Analizar estos hábitos y elaborar un presupuesto permite identificar dónde se escapa el dinero y adoptar medidas que favorezcan un ahorro constante sin necesidad de realizar grandes sacrificios.

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