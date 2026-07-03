Dos veterinarios coinciden: "Cortar el pelo a los perros en verano puede ser un error"
Lo expertos lo tienen claro sobre esta práctica tan habitual en periodo estival
Emma Fernández
Con el verano a la vuelta de la esquina y las altas temperaturas golpeando en la península, muchas personas optan por cortar o incluso rapar el pelo de sus mascotas pensando que esta será la solución perfecta para garantizar máximo frescor. Sin embargo, los expertos veterinarios lo tienen claro: esta práctica puede ser perjudicial para muchos animales en la mayoría de casos.
La veterinaria María Vetican, famosa por lanzar consejos sobre cuidados de mascotas, advierte que los perros que tienen doble capa —como los huskies, pastores alemanes, border collies o golden retrievers— no deberían ser rapados durante el verano. Según explica, su pelaje "actúa como aislante natural frente al calor y al frío", lo que contribuye a regular la temperatura corporal.
En la misma línea, la Organización Colegial Veterinaria recomienda evitar los cortes excesivos de pelo durante los meses más calurosos. La entidad subraya que el manto sirve como capa protectora de la piel frente a las quemaduras solares, las picaduras de insectos y otras agresiones ambientales. "El corte de pelo está contraindicado en muchas razas y no es cierto que proteja del calor. El pelo sirve de protección tanto para el calor como para el frío, porque actúa como aislante del cuerpo del animal frente a la temperatura exterior", señalan.
Los expertos alertan además de que el rapado puede provocar problemas dermatológicos e incluso alteraciones en el crecimiento del pelo, especialmente en razas de doble capa. En algunos casos, el manto puede tardar meses en recuperarse o crecer de forma irregular.
Como alternativa, los veterinarios aconsejan cepillar con frecuencia a las mascotas para eliminar el pelo muerto, mantener agua fresca disponible en todo momento y evitar los paseos durante las horas de más calor. "El pelo no siempre da más calor; en muchas razas es precisamente su mejor protección contra las altas temperaturas", concluyen los especialistas.
Fuente: La Nueva España
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